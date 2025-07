Continental Automotive loni prohloubil ztrátu, propustil pětinu lidí

Výrobce autodílů Continental Automotive Czech Republic loni znásobil ztrátu na 2,9 miliardy korun z minusu 998 milionů korun v roce 2023. Tržby firmy, která je součástí německého koncernu Continental, loni klesly o 21 procent na 36,8 miliardy korun. Průměrný počet zaměstnanců podnik loni snížil o 19 procent na 4086 z předchozích 5042 lidí. Firma sídlí v Jičíně a v Česku má šest závodů ve třech lokalitách. Vyplývá to z údajů ve výroční zprávě firmy zveřejněné ve Sbírce listin.

Výsledky společnosti podle jejího vedení i loni velmi negativně ovlivnila zvyšující se cena vstupních materiálů, cena energií a polovodičová krize. Záporně se projevila i klesající výroba brzdových systémů.

Firma má závody v Jičíně, Frenštátě pod Radhoštěm na Novojičínsku a čtyři továrny má v lokalitě Brandýsa nad Labem v okrese Praha-východ. Do konce letošního května jí patřil i závod v Adršpachu na Náchodsku, který produkuje ostřikovače skel a světel. K 1. červnu závod přešel do nové společnosti Continental Automotive Cleaning Systems.

Continental se přesouvá z Česka do Číny

Závod v Jičíně, jehož produkce se má po loňském poklesu snižovat i letos, vyrábí posilovače brzd a další prvky brzd a odpružení. Firma ve výroční zprávě uvedla, že výroba posilovačů brzd se v koncernu do konce roku 2026 sestěhuje do jednoho závodu v Číně. Do Jičína loni přestěhoval ze závodu v německém Gifhornu linky pro montáž jednotek vzduchových tlumičů. V závěru loňského roku závod začal s instalací linky pro montáž bubnových brzd.

Brandýské závody dělají displeje, přístrojové desky, navigace, antény, ovladače klimatizací, střešní moduly, multimediální řídicí jednotky. „V závodě Brandýs se očekává, že úroveň tržeb zůstane stabilní,“ uvedla firma. Frenštátský závod vyrábí pneumatická sedadla.

Investice společnost loni snížila na 2,2 miliardy korun z předloňských 2,6 miliardy korun. „Část investic tvořily vývojové náklady do projektů ve výši 601 milionů korun,“ uvedla firma. Předloni firma na vývojové projekty dala 706 milionů korun.

Zhruba 92 procent tržeb společnosti loni zajistil vývoz, odběratele má především v zemích Evropské unie. Největšími jsou skupiny Volkswagen, Daimler, Ford, Stellantis, BMW a Renault.

Vedle jičínské společnosti je hlavní akvizicí německého světového koncernu Continental v ČR pneumatikářská společnost Continental Barum Otrokovice.