Daimler šetří. Propustí výrazně více pracovníků, než avizoval | E15.cz

Ještě v listopadu vlastník značky Mercedes-Benz zveřejnil, že zruší 10 tisíc pracovních míst, připomněla agentura DPA. Nový úsporný plán chce podle Handelsblattu šéf firmy Ola Källenius předložit v úterý na výroční tiskové konferenci, kde oznámí i hospodářské výsledky Daimleru za loňský rok.

Propouštění by se podle listu mělo dít sociálně smířlivou cestou prostřednictvím odstupného, dřívějších odchodů do důchodu a do řádného důchodu. Handelsblatt také uvádí, že Källenius na konferenci oznámí snížení investic do prodělečných projektů, které netvoří páteř podnikání Daimleru.

Loňský rok byl pro automobilku obtížný kvůli obchodním sporům a zpomalení na globálním automobilovém trhu. Jeden z největších výrobců luxusních vozů na světě už koncem ledna varoval, že provozní zisk mu loni zřejmě klesl o polovinu, přičemž to bylo už třetí varování týkající se výše zisku za rok 2019.

Slabý zisk je v kontrastu s prodejem vozů. Loni Daimler prodal 2,34 milionu osobních aut Mercedes-Benz, a jeho prodej tak byl devátým rokem za sebou rekordní.