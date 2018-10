Dlouho očekávaná transakce přišla. Zentivu koupila americká Advent International | E15.cz

Zentiva má sídlo v Praze, působí na více než 50 trzích a má silné postavení ve východní Evropě, zvláště v České republice, na Slovensku a v Rumunsku. Výrobní závody má v Praze a v Bukurešti a ročně vyrobí a distribuuje více než 350 milionů balení leků.

Advent International chce podle vyjádření z dubna letošního roku vytvořit ze Zentivy nezávislého evropského lídra v oblasti takzvaných generických léků. Zentiva dnes uvedla, že vstupuje do nové éry nezávislosti a transformace, bude působit jako samostatná společnost. Podle údajů ze Sbírky listin stoupl Zentivě k.s. v loňském roce meziročně čistý zisk o 12,1 procenta na 237 milionů korun. Výnosy klesly o 3,5 procenta na pět miliard korun.

Plánovaný prodej Zentivy začal v říjnu loňského roku, když Sanofi strávila více než rok vyčleňováním evropské divize generických léků Zentiva do samostatné společnosti. Sanofi chce zjednodušit svůj chod a generické léky nepovažuje za svoji hlavní aktivitu. Generická léčiva jsou léky, jejichž výrobci vypršela patentová ochrana, a mohou tedy lék se stejnou účinnou látkou začít vyrábět i jiné firmy. Obvykle to trvá několik let.

"Kořeny společnosti Zentiva sahají 530 let do minulosti a její původ se pojí s lékárnou U Černého orla, malým rodinným podnikem zaměřujícím se na obyvatele Prahy. Od té doby jsme rozšířili naši působnost v oblasti generických přípravků a volně prodejných léků po celé Evropě," uvedl dnes ředitel Zentivy Patrick Aghanian. Věříme, že zdravotní péče má být právem, nikoli výsadou, a že řešení v oblasti zdravotní péče by měla být dostupná co nejvíce lidem, dodal.

"Advent International se specializuje na restrukturalizace firem. Pokud tedy Zentivu koupí, ta se dříve či později vrátí na burzu, odkud se stáhla v roce 2009, nebo bude přeprodána novému majiteli. Mezitím se ale Advent International bude snažit zefektivnit její chod, případně redukovat nadbytečné náklady, a zvýšit tak přidanou hodnotu její produkce. Samotná značka Zentiva případně zanikne právě až při přeprodání novému majiteli, nyní ještě ne," řekl už dříve současný hlavní ekonom investičních fondů Czech Fund Lukáš Kovanda.

Advent International patří mezi největší soukromé investiční fondy. Společnost vznikla v roce 1984 a nyní má ve správě majetek za 35 miliard eur. Firma se soustřeďuje na pět hlavních sektorů - obchodní a finanční služby, zdravotní péči, průmysl, maloobchod, spotřebitele a volný čas a technologie, média a telekomunikace.