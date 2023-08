E.ON zlevní plyn pro své klienty | e15.cz

Energetická společnost E.ON od září zlevní plyn všem svým stávajícím zákazníkům, kteří nemají fixovanou cenu. Týkat by se to mělo přibližně 140 tisíc klientů. Oproti současnosti jim klesnou ceny o 16 procent, vůči vládnímu cenovému stropu pak budou nižší až o čtvrtinu. Firma zároveň do dalších týdnů zvažuje i možné úpravy cen elektřiny. Ceny energií postupně snižují i ostatní dodavatelé v Česku.