O revoluční baterii s pevným elektrolytem se v autoprůmyslu mluví už dlouho, masovou výrobu takto vybavených elektromobilů se však dosud nepodařilo spustit žádné automobilce. Na rozdíl od dnes převažující technologie akumulátorů, které obsahují elektrolyt ve formě tekutiny nebo gelu, by přitom přinesla několik zásadních výhod. Řidiči by dobíjeli násobně kratší dobu, využívali delší dojezd, třeba i přes tisíc kilometrů, a baterie by navíc nabídla podstatně delší životnost a větší bezpečnost. Proto se vývoji této technologie věnuje většina velkých automobilek. A některé už i opatrně plánují její výrobu.