Embraer si k padesátinám nadělil koncept létajícího automobilu | E15.cz

Na rozdíl od většiny pokusů nabídnout to nejlepší z pohybu po zemi a ve vzduchu koncept Embraeru není klasickým automobilem s křídly. Společnost si představuje jakousi přepravní kapsli nazvanou Pulse, která je při jízdě připevněna na podvozek a pro let se přestěhuje pod letadlo. Embraer tak naznačuje, jak by mohly vypadat soukromé tryskáče za 50 let.

Embraer mezitím řeší mnohem závažnější záležitosti. Poté, co v dubnu Boeing vycouval z dlouhodobě připravovaného svazku, Embraer zahájil s americkou společností arbitráž ve snaze získat zpět desítky milionů dolarů, které už investoval do příprav na spojení.

Nad budoucností brazilské firmy se tak nyní vznáší otazníky. Embraer začal radikálně šetřit, měl by navíc získat miliardu dolarů od státní rozvojové banky výměnou za akciový podíl.