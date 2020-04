Aero Vodochody zkrátí úvazky až pětině zaměstnanců | E15.cz

Aero pošle část zaměstnanců pracujících na montáži takzvaných leteckých struktur na kurzarbeit, požádá také o podporu ve vládním programu Antivirus. „Propad poptávky v této oblasti dosahuje zhruba 50 procent, od května proto odpovídajícím způsobem omezíme výrobu v těchto programech, nejspíš na tři měsíce, snad na kratší dobu,“ řekl v rozhovoru pro deník E15 prezident Aera Vodochody Dieter John.

Důvodem je především rozhodnutí Airbusu odložit plánované navýšení tempa výroby letounu A220, pro nějž Aero vyrábí náběžné hrany křídel. Český výrobce přitom již byl na nárůst objemu zakázek připraven. Továrna společnosti Bombardier v severoirském Belfastu, která pro Airbus křídla kompletuje, se navíc na více než měsíc uzavřela kvůli obavám z šíření koronaviru. „Nikdo nám formálně neoznámil, že by se na plánech mělo něco měnit, ale cítíme, že si naši zákazníci nepřebírají dodávky tak pravidelně, jak by měli,“ uvedl John. V Aeru se tak začaly hromadit hotové díly a firma na to musela zareagovat.

Snížení tempa výroby se týká i dalších komponentů pro letouny Airbus a také velkých částí trupu pro vojenský transportní letoun C-390 brazilského Embraeru.

Aero je připraveno tempo výroby kdykoliv opět navýšit. „Záleží na tom, jak rychle se vzpamatují aerolinky a zda potvrdí své dříve učiněné objednávky,“ uvedl John.

Celkově má Aero Vodochody kolem 1350 zaměstnanců. Společnost před propuknutím pandemie koronaviru předpokládala, že letos zdvojnásobí tržby na necelých šest miliard korun a navrátí se do černých čísel. Loni bylo hospodaření firmy ztrátové, konkrétní čísla ale ještě Aero nezveřejnilo.

Tato předpověď již ovšem neplatí, byť dopad krize na Aero nemusí být tak silný jako v případě leteckých výrobců, kteří se zaměřují čistě na civilní sektor. „Stále si myslím, že můžeme dosáhnout lepšího výsledku než v loňském roce,“ uzavírá šéf Aera.