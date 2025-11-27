Emisní povolenky dostaly svůj strop, Evropská komise upravila mechanismus cenové regulace
• Evropská komise schválila změnu stabilizačního mechanismu MSR v systému ETS2, která má stabilizovat cenu emisních povolenek a ochránit domácnosti a firmy.
• Díky novým opatřením by mělo být možné efektivně zastropovat cenu povolenek, čímž se zabrání jejich skokovému zdražení, jak slibovala česká vláda.
• Systém ETS2, který rozšíří obchodování s povolenkami na silniční dopravu a vytápění, bude spuštěn až v roce 2028, čímž bylo zohledněno požadavky Česka a dalších států.
Evropská komise ve čtvrtek schválila návrh opatření, které má stabilizovat cenu emisní povolenky v systému ETS 2 a zabránit tak dopadům na domácnosti i firmy. Konkrétně jde o změnu týkající se takzvaného stabilizačního mechanismu MSR, jehož cílem je udržovat rovnováhu na trhu s povolenkami a zabránit extrémním výkyvům jejich cen.
Změna rozhodnutí o MSR je klíčovým krokem k rychlému provedení opatření oznámených eurokomisařem Wopkem Hoekstrou s cílem zajistit postupné a hladké zahájení systém ETS2, uvedla EK ve svém prohlášení. Krok komise ocenil i odstupující český premiér Petr Fiala, jehož vláda změnu v systému emisních povolenek prosazovala.
„Evropská komise dnes v reakci na náš návrh schválila konkrétní opatření, která zabrání růstu cen emisních povolenek ETS2 a omezí tak negativní dopady povolenek na občany a firmy,“ uvedl Fiala na sociální síti X.
„Plníme tak náš slib, že nedopustíme skokové zdražení bydlení a pohonných hmot. Díky nové legislativě tak bude možné ceny emisních povolenek efektivně zastropovat,“ dodal. Nová vláda podle něj musí v jednáních pokračovat a získat podporu pro další úpravy a zrušení celého systému, jak zástupci hnutí ANO před volbami slibovali.
Evropská komise již v říjnu v reakci na požadavky Česka a dalších 18 států oznámila úpravy v systému emisních povolenek ETS2. Popsala celkem pět mechanismů, kterými se zajistí dlouhodobé udržení ceny emisní povolenky na hodnotě 45 eur za tunu oxidu uhličitého (CO2). Mechanismy se přitom spustí, jakmile cena povolenky tuto hodnotu přesáhne.
„Dnes plníme závazky, které jsme oznámili v říjnu. Tato opatření dále posilují stabilitu a cenovou dostupnost v rámci ETS2 a nasměrují nás na předvídatelnější cestu k nízkouhlíkové budoucnosti,“ uvedl eurokomisař Hoekstra. „Vytváříme správné podmínky pro udržení cen pod kontrolou a rychlý zásah, pokud by příliš vzrostly,“ dodal.
Navrhované opatření lze provést bez změny směrnice o ETS. Po dnešním přijetí komisí se na něm musí dohodnout členské státy EU a Evropský parlament. Teprve poté vstoupí v platnost.
Nový systém ETS 2 má obchodování s povolenkami rozšířit například na silniční dopravu nebo vytápění budov. Podle původních plánů má platit od roku 2027. Díky tlaku ČR a dalších zemí bylo ale dojednáno, že bude o rok odložen a spuštěn až v roce 2028.
Zavedení systému ETS2 kritizuje i předseda hnutí ANO a nejspíš budoucí český premiér Andrej Babiš. V programovém prohlášení vznikajícího kabinetu je vyjmenováno, že vláda „odmítne emisní povolenky, tzv. ETS2, sníží poplatky za distribuci a přenos, podpoří rozvoj jaderné energetiky a domácích zdrojů a posílí soběstačnost a energetickou bezpečnost státu“.