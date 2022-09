Drahá elektřina a plyn: řešení energetické krize aktuálně | ONLINE | E15.cz

Cenové stropy u energií jsou podle Šmardy nezbytné, měly by být nižší

Rozhodnutí vlády o stanovení maximálních cen elektřiny a plynu bylo podle předsedy ČSSD Michala Šmardy nezbytné, strop cen pro domácnosti by však měl být nižší. Šmarda v rozhovoru pro ČTK uvedl, že je třeba, aby se regulace týkala i teplárenství. Sociální demokraté navrhují také snížení DPH u základních potravin či růst minimální mzdy na 20 tisíc korun.

Kabinet v pondělí oznámil, že domácnosti a živnostníci zaplatí za silovou elektřinu maximálně šest korun včetně DPH za jednu kilowatthodinu (kWh), plyn bude stát maximálně tři koruny za kWh. Ve středu vláda Petra Fialy (ODS) rozhodla, že velkoodběratelé elektřiny a plynu budou moci od listopadu čerpat podporu kvůli vysokým cenám energií. Na program je připraveno 30 miliard korun.

Šmarda označil zastropování cen za nezbytné a připomněl, že ČSSD ho navrhovala dlouhodobě. „Trochu mě jen mrzí, že jsme museli šest měsíců poslouchat, že je to bolševické nesmyslné řešení, než k němu postupně přistoupily všechny sněmovní strany včetně vlády,“ podotkl. Rozumná a sociálně únosná cena by podle něj byla v případě elektřiny kolem 3,50 Kč na kWh, u plynu zhruba 2,50 Kč. „Toto je o něco výš a myslím, že to bude přinášet poměrně vážné problémy,“ řekl k vládnímu řešení.

Podstatné je, aby se pravidla týkala i plynu pro teplárenství, doplnil. „Ve chvíli, kdy vznikne nerovnováha, může docházet k velmi nepříjemným důsledkům, lidé se mohou odpojovat od tepláren, snažit se topit elektřinou,“ uvedl Šmarda. Výsledkem mohou být výpadky v dodávkách proudu či jiné nepředvídatelné pohyby, dodal.

Strop pro domácnosti by navíc mohl být podobně jako v Rakousku podmíněný nižší spotřebou. Velmi nízká cena pod stanoveným stropem by se mohla týkat například jen spotřeby, která dosáhne 80 procent loňské, uvedl. „To je velmi sociálně odpovědné k lidem, kteří jsou ochotni mírně ušetřit,“ vysvětlil Šmarda. Řešení vlády tak podle něj směřuje správným směrem, bylo by ale vhodné se mu trochu víc věnovat a domýšlet důsledky.

Kabinet zvažuje daň z neočekávaných zisků u bank, energetických firem a rafinérií. „Myslím, že vláda by měla aktivněji vyjednávat s energetickými firmami o tom, jak přesně nastaví mix regulace a zdanění,“ uvedl Šmarda. Když se firmám představí možné zdanění, často jsou vstřícnější k cenovým stropům, doplnil. „Mix se musí nastavit tak, abychom firmy na jedné straně nezruinovaly, na druhé aby ta cena byla sociálně odpovědná,“ uvedl. Nelze ale podle něj připustit, aby celá společnost chudla a úzká skupina lidí „brutálně bohatla“ nikoliv díky svým manažerským rozhodnutím, ale kvůli válce.

Vláda podle Šmardy musí přestat opomíjet také problém drahých potravin. „Je potřeba velmi rychle přistoupit ke snížení DPH na základní potraviny a zregulovat jejich cenu,“ uvedl. Zaměřit by se měl kabinet také na dotace v zemědělství a podpořit více živočišnou výrobu.

Sociální demokraté také navrhují růst minimální mzdy ze současných 16 200 korun na 20 tisíc korun a přijetí automatického valorizačního mechanismu. „Aby se o zvýšení přestalo žebrat, ale aby minimální mzda kopírovala výkon ekonomiky a dýchala s ní,“ uvedl. Minimální důchod by měl podle ČSSD činit 13 tisíc korun.