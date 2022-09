Drahá elektřina a plyn: řešení energetické krize aktuálně | ONLINE | E15.cz

Stanjura: Česko by mělo zvýšit podíl elektřiny vyrobené z jádra

Česko by mělo zvýšit podíl elektřiny vyrobené v jaderných elektrárnách. Bylo by vhodné postavit všechny čtyři nové bloky, a to dva v Dukovanech a dva v Temelíně. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) to řekl v Senátu.

Energetická společnost ČEZ zahájila výběrové řízení na stavbu nového jaderného bloku v Dukovanech letos v polovině března. Stanjura připomněl, že v tomto případě jde o nahrazení jednoho bloku druhým, což poměr jaderné energie v energetickém mixu nezvýší. V prvních nabídkách od tří uchazečů, které má ČEZ dostat do konce listopadu, bude možná také nezávazná opce na stavbu třetího a čtvrtého bloku Jaderné elektrárny Temelín a šestého bloku Jaderné elektrárny Dukovany.

„Myslím si, i když vláda o tom ještě nerozhodla a určitě je to věc i na debatu v obou komorách Parlamentu, že by bylo vhodné postavit čtyři nové bloky, to znamená zvýšit podíl jaderné energie na energetickém mixu,“ řekl Stanjura. Výroba z jádra bude podle Stanjury s největší pravděpodobností i nadále nejlevnější způsob produkce elektřiny. „Díky tomu, že taxonomie dopadla pro nás dobře, tak teď máme domácí úkol, abychom rychle připravili a případně postavili všechny čtyři bloky jaderných elektráren,“ dodal.

Nový blok v Dukovanech chtějí stavět americká společnost Westinghouse, francouzská EdF a korejská KHNP. Finální nabídky by měly dát do konce příštího roku, smlouva s vítězným uchazečem má být uzavřena do konce roku 2024. Blok se má začít stavět v roce 2029, zkušební provoz by měl být spuštěn o sedm let později. Čtyři původní bloky Dukovan byly zprovozňované v letech 1985 až 1987. Počítalo se s jejich třicetiletou životností, ČEZ nyní předpokládá, že by mohly sloužit 60 let.

Česko má v současnosti šest jaderných bloků ve dvou elektrárnách. Dva bloky, každý o výkonu přibližně 1000 megawattů, jsou v Temelíně. Čtyři menší bloky s výkonem 510 megawattů stojí v Dukovanech. Jaderné elektrárny produkují zhruba třetinu veškeré elektřiny vyrobené v Česku.