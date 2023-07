Fondy Redside kvůli Arce končí. Na prodej jsou aktiva za miliardy | e15.cz

Informaci o likvidaci fondů zaslal Vřešťál v pátek investorům. „Bohužel je čas si otevřeně přiznat, že stín krachu skupiny Arca těžce dopadl na pověst Redside. Nyní nemáme šanci a už ani ambici rozvíjet své fondy a podnikání a usilovat o obnovu plné důvěry investorů,“ vysvětluje Vřešťál.

„Postupně jsme z různých důvodů, avšak vždy souvisejících s Arkou, museli všechny fondy uzavřít. Zároveň silně vnímáme, že naši investoři chtějí své prostředky získat zpět,“ dodává s tím, že byť jsou fondy podle valuací úspěšné, bez zájmu investorů nemohou dále fungovat.

Redside se chystá zlikvidovat energetický fond Nova Green Energy, realitní fond Nova Real Estate a finanční fond Nova Market Money, který je však výrazně menší. „Podle nezávislého auditora mají fondy čistou hodnotu aktiv přes 200 milionů eur,“ říká Vřešťál. Skutečná tržní cena se však od valuace může lišit.

Fond Nova Green Energy vlastní fotovoltaické parky v Česku, na Slovensku a v Maďarsku o souhrnném výkonu nižších desítek megawattů a také ovládá teplárnu na biomasu v Krčné na západním Slovensku. Realitní fond zase vlastní dvě desítky nemovitostí včetně průmyslového parku v Trenčíně, za který dal v roce 2019 zhruba 2,3 miliardy korun.

Pokud by se zájemci o elektrárny a nemovitosti od ocenění příliš neodchýlili, mohli by si akcionáři fondů z prodeje odnést kolem pěti miliard korun. U fondu Nova Real Estate by to znamenalo zhodnocení akcie na přibližně 1,5násobek oproti primárnímu úpisu z roku 2016. U podfondu Nova Green Energy se cena akcií od svého vzniku za přibližně sedmileté období zvýšila o 37,5 procenta.

Petr Dědeček, výkonný ředitel Patria Corporate Finance a odborník na fúze a akvizice v energetice, považuje zhodnocení Nova Green Energy spíše za podprůměrné. Jako pozitivní ovšem vnímá skutečnost, že na trhu existují skupiny, které působí na celém středoevropském trhu, a proto by mohly mít zájem o větší balíček elektráren.

„Patří k nim skupina Energy Development nebo společnost Jufa,“ říká Dědeček. Zájemců o komerční nemovitosti může být podle analytiků mnohem více. Na realitním trhu působí násobně větší množství konsolidátorů, tedy hráčů, kteří skupují více aktiv. Problémem však může být, že pro prodej komerčních nemovitostí nemusí být nejvhodnější doba.

Redside bude připravovat likvidační plán a průběžně jednat o prodeji jednotlivých aktiv. Kdy by mohlo být hotovo, nechce Vřešťál upřesnit. Předčasná je podle něj také otázka, zda se aktiva budou prodávat v balíčku, nebo odděleně.

„Celistvý prodej by měl své výhody. Taková transakce by jistě byla rychlejší a jednodušší. Nám jde ale o to, abychom akcionářům přinesli nejvyšší zhodnocení, takže budeme hledět především na cenu,“ dodal.

Fondy Redside se před letošním létem dostaly pod tlak, když čelily návrhu na insolvenci. Soud to ovšem zamítl, protože navrhovatel insolvence nedokázal prokázat oprávněnost pohledávek. Jedním ze samozvaných věřitelů fondů byl zakladatel společnosti Arca Investments Krúpa, který se v minulosti již několikrát angažoval v diskreditaci svých obchodních protivníků a podle Vřešťála je strůjcem insolvenční nátlakové akce.

Na druhé straně z dokumentů zveřejněných v insolvenčním rejstříku vyšlo najevo, že Arca byla s Redside mnohem propojenější, než Redside ještě před lety přiznávala. Arca v Redside formálně držela sice jen desetiprocentní podíl, ale její zakladatelé do řízení fondů aktivně zasahovali. Krúpa v jednom z dokumentů dokonce tvrdí, že před krachem Arky skupinu Redside fakticky skrytě ovládal.

Arca Investments zkrachovala na přelomu let 2020 a 2021, přičemž se celkový dluh vyšplhal na 23 miliard korun. Věřitelé minulý týden neschválili přepracovaný plán na reorganizaci, takže teď mohou přijít s reorganizačním plánem sami. Pokud tak neučiní, bude další možností konkurz.