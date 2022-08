Soud zahájil insolvenční řízení s podnikatelem Krúpou | E15.cz

Federální soudce v Jižní Karolíně loni v září rozhodl, že Krúpa musí zaplatit více než 32,4 milionu dolarů (podle aktuálního kurzu asi 782,7 milionu korun) Bakalovi za to, že proti němu vedl vyděračskou kampaň. Podle soudu se Krúpa několik let systematicky snažil Bakalu očernit a následně po něm požadoval zaplacení 23 milionů dolarů výměnou za to, že přestane. Krúpa loni v září sdělil, že mu rozsudek amerického soudu nebyl doručen a že se v USA žádného řízení neúčastnil. Uvedl také, že Bakalu nevydíral.

Medailonky českých miliardářů: Zdeněk Bakala

Krúpa v roce 2003 založil na Slovensku investiční společnost Arca Capital. V Česku na sebe poprvé výrazně upozornil o čtyři roky později, když jeho Arca Capital Bohemia koupila od bývalého premiéra Stanislava Grosse (ČSSD) akcie firmy Moravia Energo. Díky obchodu s třetinovým podílem v obchodníkovi s energií, který později zkrachoval, tehdy Gross podle médií vydělal během několika měsíců 80 milionů korun.

V Česku se Arca Capital také angažovala v otázce těžební společnosti OKD, s jejíž privatizací je spojováno právě Bakalovo jméno. V roce 2018 Krúpa Arcu opustil. Loni soud s Arcou zahájil insolvenční řízení, letos na konci července schválil reorganizační plán zkrachovalé společnosti. Kontroverze vyvolalo i ocenění Krúpy v roce 2018, kdy dostal od prezidenta Miloše Zemana státní vyznamenání.