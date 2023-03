General Motors pobízí zaměstnance k odchodu. Snížení nákladů má zvýšit ziskovost | e15.cz

„Tento dobrovolný program nabízí zaměstnancům, kteří do něj spadají, možnost udělat změnu v kariéře či předčasně odejít do důchodu. Nabízíme tři balíčky, jejichž výše se odvíjí od pozice a doby strávené ve firmě. Zaměstnancům doporučujeme, aby zapojení do programu zvážili,“ uvedl mluvčí automobilky. Dodal, že jde o jedno z opatření, které má za cíl snížit náklady a tedy v příštích letech zvýšit ziskovost a konkurenceschopnost společnosti.

Zaměstnanci, jichž se program týká, mají termín do 24. března, aby se vyjádřili. Pokud budou souhlasit, opustí firmu nejpozději do poloviny letošního roku.

V letošním účetnictví se program projeví nákladovou položkou ve výši 1,5 miliardy dolarů, v dalších letech však opatření povede ke snížení personálních výdajů. Oznámení přišlo jen pár týdnů poté, co firma oznámila, že propustí stovky "bílých límečků", tedy zaměstnanců pracujících na kancelářských pozicích.

GM v současnosti po celém světě zaměstnává 167 tisíc lidí, z toho 124 tisíc v Severní Americe. Více než 42 tisíc jich je podle CNN členy vlivné odborové organizace United Auto Workers.

Firma omezuje počty zaměstnanců i přesto, že na konci ledna oznámila rekordní provozní zisk za finanční rok 2022 ve výši 14,5 miliardy dolarů. Správní rada tehdy uvedla, že chce v nejbližších dvou letech osekat náklady o dvě miliardy dolarů ročně, generální ředitelka Mary Barra však tehdy zároveň investorům řekla, že se to nemá dotknout pracovních míst.

„Chci to říct zcela jasně, neplánujeme žádné propouštění. Pouze jsme omezili najímání nových lidí, v současnosti nabíráme pouze na nejcůležitější strategické pozice,“ uvedla Barra na konci ledna.

Propouštění a další opatření namířená na snížení nákladů souvisí s postupným přechodem na výrobu vozů na elektrický pohon. To si vyžaduje značné výdaje mimo jiné do vybavení továren. Již dříve automobila GM uvedla, že v tomto ohledu investuje do roku 2025 celkem 35 miliard dolarů. V plánu je do roku 2035 vyrábět pouze elektroautomobily. Jejich produkce navíc bude vyžadovat menší počet lidí.

I přes oznámení kroku, který by měl do budoucna přinést úspory, akcie General Motors v závěru týdne ztrácely. Kurz klesl v pátek o více než tři procenta na 36,52 dolarů. I tak jsou ale cenné papíry od začátku roku stále zhruba osm procent v plusu.