Gumotex se propadl do ztráty. Na vině jsou rostoucí ceny surovin a slábnoucí export | E15.cz

Břeclavskému Gumotexu loni druhým rokem po sobě klesaly tržby, meziročně o 215 milionů korun na 2,54 miliardy. Dostal se také do ztráty, která činila přes 63 milionů korun. Důvodem slabší výkonnosti byly nižší tržby proti plánu, růst cen surovin a materiálů a také všeobecný silný tlak na zvyšování mezd, vyplývá z výroční zprávy ve Sbírce listin. Opět se snížily tržby z exportu.

Klíčovým výrobním artiklem firmy jsou interiérové doplňky do aut, odebírá je několik automobilek. I proto firma postupně zavedla organizační změnu a ze všech továren, které se podílejí na výrobě pro automobilový průmysl, se staly dceřiné společnosti GumotexAutomotive, a to v Břeclavi, v Třebíči, v Jaroměři (dříve v Mostě) a v Myjavě, kde až do konce loňského roku fungovala firma s názvem Ronson Plastics.

Loni v Gumotexu zahájili dosud největší projekt pro automobilky, když začali vyrábět milion slunečních clon pro vozy značek a Seat. Také byl dokončen vývoj nové clony pro některé typy aut značky BMW. Výrobky pro automobilky jsou už několik let stěžejní s ohledem na objem tržeb.

Gumotex si však ve výrobě ponechává i tradiční produkty z gumy a pryže, které se nyní soustředí do dceřiné firmy Gumotex Coating. Jde o rekreační čluny a záchranné systémy. Loni například uvedla na trh první člun z drop-stitch materiálu. Jde sice o dlouho známý materiál, ale ve firmě vyvinuli vlastní technologii a základem se stal vlastní gumotextilní materiál s využitím kaučuku.

Firma loni investovala 90 milionů korun především do strojů a automatizace, letos plánuje investice 64 milionů především do revitalizace budov v areálu firmy.

Počet zaměstnanců mateřské společnosti se loni výrazně snižoval, a to o 80 na 1277, což však při zvyšování mezd znamenalo na osobních nákladech úsporu pouze tři miliony korun. Průměrná mzda se zvýšila z 27 300 na 29 100 korun.

Gumotex vlastní také dceřinou společnost Gumotex USA, která vyrábí nafukovací jádra postelových matrací, 80 procent akcií vlastní ve firmě ZPV Rožnov. Akcionářem Gumotexu je investiční skupina Expandia.

Tržby a zisk Gumotexu (v milionech)