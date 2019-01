Heineken v Česku zvýšil zisk téměř o čtvrtinu | E15.cz

ZDROJ: felixtriller, Flickr.com (CC BY 2.0)

Zisk třetí největší české pivovarnické skupiny Heineken ČR stoupl v roce 2017 o zhruba 23 procent na 206,4 milionu korun. Tržby jí klesly o 1,7 procenta na 3,13 miliardy korun, uvádí společnost ve své výroční zprávě umístěné ve Sbírce listin. Do skupiny patří trojice pivovarů Krušovice, Velké Březno a Starobrno.

Celý český výstav pivovarů v roce 2017 po pěti letech růstu meziročně o 0,7 procenta klesl na 20,32 milionu hektolitrů kvůli snížení výroby pro tuzemský trh, naopak export vzrostl o 4,5 procenta. Skupině tržby za prodej výrobků v ČR v roce 2017 naopak o necelá tři procenta vzrostly na 2,28 miliardy, export do států EU naproti tomu klesl o 36,5 procenta na 300,9 milionu korun.

Firma již dříve informovala o tom, že v roce 2017 navařila meziročně o zhruba 100 tisíc hektolitrů piva a dalších nápojů více, výroba tak vzrostla na 2,4 milionu hektolitrů. „Oproti roku 2016 se jedná o nárůst o 1,9 procenta. Tuzemské prodeje piva dosáhly 1,8 milionu hektolitrů, což je nárůst o 0,6 procenta,“ dodává skupina v dokumentu. „Očekáváme, že prodej našich značek zůstane stabilní, hlavně díky růstu našich hlavních značek a pokračování úspěšného prodeje ciderů, maxi lahví a plechovek,“ dodává společnost.

Firma v roce 2017 investovala 258 milionů korun, nejvíc peněz dala do nového distribučního centra ve Velkém Březně, dále nakupovala majetek u zákazníků a dávala peníze do strojů a zařízení. Skupina podle své výroční zprávy snížila ve zmíněném roce počet zaměstnanců o 74 na 551 lidí. Do skupiny patří ČR značky Heineken, Desperados, Krušovice, Zlatopramen, Starobrno, Březňák a nealkoholický Zlatopramen a Hostan nebo cider Strongbow.

Společnost je v objemu výroby na českém trhu třetí za skupinou Plzeňského Prazdroje a Pivovary Staropramen. Prazdroj předloni prodal v ČR a v cizině rekordních více než 11 milionů hektolitrů piva, meziročně téměř o tři procenta více. Odbyt v zahraničí přesáhl čtyři miliony hektolitrů a meziročně se zvýšil o osm procent. Firma vykázala od dubna do konce roku 2017 tržby za zboží, vlastní výrobky a služby přes 12 miliard korun, po zdanění byl výsledek hospodaření 2,6 miliardy korun. Účetní období nebylo plně srovnatelné s předchozími roky, bylo totiž zkráceno na devět měsíců kvůli sladění finančního hodnocení s mateřskou společností Asahi.

Staropramen výsledky svého předloňského hospodaření zatím nezveřejnil, prodeje však podle firmy vzrostly na 3,1 milionu hektolitrů piva, meziročně o 6000 hektolitrů více. Zahraniční prodej včetně licenční výroby vzrostl o deset procent na 1,9 milionu hektolitrů.