Se svým týmem nyní zpracovává několik variant, jak by mohla být výrobní linka přestavěna. „V příštím roce si jednu variantu vybereme. Samotná úprava by se měla uskutečnit buď v roce 2025, nebo později,“ uvádí Klíčník. Práce na úpravě linky by neměly narušit výrobu, proběhnou postupně během běžných letních a vánočních odstávek.

Hyundai v Nošovicích letos vyrobí asi 340 500 vozidel, podíl těch čistě elektrických každý rok stoupá - loni bylo každé desáté zde zhotovené vozidlo elektrické, letos podíl vzroste ke třinácti procentům, příští rok na sedmnáct procent. Stávající nastavení výrobní linky ale omezuje závod tak, že může produkovat nanejvýš třicet procent elektromobilů, zbytek musí tvořit spalovací vozy.

Jelikož většina nových automobilů z Nošovic míří na největší evropské trhy do Německa, Francie či Velké Británie, transformace výroby výhradně na elektromobily je pro automobilku klíčová. Od roku 2035 totiž nebude možné na trzích Evropské unie prodávat nové automobily se spalovacími motory.

Výroba Hyundai Kona Electric | Hyundai

Baterie do elektromobilů odebírá závod od LG Energy Solution v Polsku. Samotná montáž baterie do vznikajícího automobilu přichází na řadu až v závěrečné fázi výroby. V současnosti probíhá tak, že baterii o váze několika stovek tun přiváží automatický dopravník na montážní pozici. Mechanicky je zdvihnuta a zespoda propojena s karoserií vozu. Finální „utažení šroubů“ vykonává lidský pracovník. Součástí připravované investice může být i úplná robotizace a automatizace této části výroby.

V současnosti vyrábí Hyundai v Nošovicích jediný elektrický model Kona, do budoucna by mělo modelů na baterie přibýt. Vylepšená linka proto musí být více flexibilní, aby se zde mohly vyrábět různé modely vybavené různými typy baterií.

„Chceme-li od roku 2035 obchodovat pouze s elektromobily, jedním modelem trh nenakrmíme. Logicky musí přicházet další modely. I proto rozšiřujeme náš tým inženýrů, abychom zvládli práci na vícero nových modelech v budoucnu. Nyní má tým výroby asi 180 inženýrů, nově přibude dalších dvacet šest,“ dodává Klíčník. Od roku 2008, kdy začala Hyundai ve Slezsku vyrábět, odsud zamířilo na světové trhy přes 4,3 milionu automobilů. Loni závod utržil téměř 168 miliard korun a vydělal jedenáct miliard.

Mnohonásobně vyšší investice, než která se plánují v Nošovicích, činí Hyundai v zahraničí. V listopadu automobilka zahájila výstavbu nové továrny za 35 miliard korun na výrobu elektromobilů v Jižní Koreji. Další dva nové závody na produkci elektroaut a baterií staví ve Spojených státech dohromady za 127 miliard korun. Celá skupina Hyundai Motor Group, do které patří i značky Kia a Genesis, plánuje uvést na trh 31 nových čistě elektrických modelů do roku 2030.

Hyundai je v současnosti jednou ze dvou automobilek, které v Česku vyrábí elektromobily. Druhou je Škoda Auto, z jejíchž mladoboleslavských linek sjíždí model Enyaq, kterých zákazníkům do října dodala přes sto šedesát tisíc. Od prosince se v Mladé Boleslavi vyrábí také novinka v portfoliu Škody - plně elektrické kompaktní SUV Elroq. V budoucnu má Škoda v Česku zhotovovat také svůj největší elektromobil s pracovním názvem Space, jenž má měřit zhruba 4,9 metru a být vrcholem nabídky.

Třetí ze tří automobilek, které v Česku vyrábí, je Toyota, v kolínském závodu zatím ale žádný plně elektrický vůz nezhotovuje. Zdejší produkci tvoří dvojice modelů Aygo X a Yaris. Informace o tom, zda a případně jaké elektrické vozy se zde budou vyrábět, dosud japonská automobilka nezveřejnila. Generální ředitel Toyoty pro Česko Martin Peleška pro e15 dříve uvedl, že by pro automobilku mohlo dávat smysl, kdyby navázala na dosavadní výrobu malých vozů a vyráběla zde malé elektromobily s nižším dojezdem i cenou kolem čtyř set tisíc korun.