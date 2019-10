Eurohold krouží kolem rumunského byznysu ČEZ | E15.cz

Bulharský i rumunský byznys domácí energetické skupiny ČEZ může koupit jedna firma, a totiž pojišťovací a investiční skupina Eurohold. Ta už si s českou firmou plácla letos v červnu ohledně podnikání v Bulharsku, nově projevila zájem i o aktivity ČEZ v sousedním Rumunsku. Deníku E15 to potvrdil český mediální zástupce Euroholdu. Rumunský byznys domácí energetiky je přitom podle odborníků násobně větší než bulharský.

„Předseda dozorčí rady Euroholdu Assen Christov devátého října v Sofii uvedl, že společnost má zájem o akvizici aktiv Skupiny ČEZ v Rumunsku,“ uvádí Kristýna Pavlačková z agentury Bison & Rose, která Eurohold v Česku zastupuje. Podle ní je už uzavřená transakce v Bulharsku jedním z mnoha obchodů v regionu, na kterých Eurohold v současnosti pracuje. Udělat obchod v Rumunsku ale může být pro skupinu obtížnější, ve frontě na Bukurešť totiž stojí zhruba dvě desítky zájemců.

„Pokud by Eurohold nakonec skutečně získal aktiva ČEZ v Bulharsku, může to být v jeho zájmu o rumunský balík aktiv spíše nevýhoda,“ říká analytik Komerční banky Miroslav Frayer s tím, že tamní antimonopolní úřad, či dokonce Evropská komise by mohly negativně reflektovat úroveň angažovanosti Euroholdu v energetickém byznysu.

Zatímco za bulharská aktiva hodlá Eurohold zaplatit přes osm miliard korun, cenovka v sousední zemi bude podstatně vyšší. „Potenciální prodejní cena může být rozmezí 21 až 27 miliard korun, měla by tak výrazně převyšovat cenu za bulharská aktiva,“ uvádí analytik Fio banky Jan Raška. ČEZ uvažoval o prodeji části svého větrného parku v Rumunsku už před několika lety, z transakce ale tehdy sešlo.

„I přesto že situace v Rumunsku nebývala nikdy tak vyhrocená jako v Bulharsku, tak i v této zemi ČEZ postupně čelil méně příznivému regulatornímu prostředí,“ dodává Raška. Už dříve ČEZ opustil trh v Bulharsku, jeho záměrem je rovněž stáhnout se z Polska a Turecka a soustředit se primárně na investice v domácím Česku. Klíčový majetek ČEZ v Rumunsku představuje distribuční společnost, větrné parky o výkonu 600 megawattů a rovněž firma TMK Hydroenergy Power, která provozuje čtyři menší vodní elektrárny. Celkem je na prodej sedm firem.