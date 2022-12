Jihokorejské LG chce postavit gigafactory na severní Moravě už příští rok | E15.cz

Továren na baterie do elektromobilů nejen po Evropě rychle přibývá, Česko zatím žádnou investici tohoto typu nezískalo. To se může brzy změnit. Zájem o vybudování takzvané gigafactory v Moravskoslezském kraji má podle zjištění deníku Právo jihokorejský gigant LG.

Společnost LG je podle deníku v pokročilém stadiu důvěrných jednání s českou vládou. „LG i vzhledem k přítomnosti jihokorejských automobilek Hyundai v Nošovicích a KIA na Slovensku má zájem o Moravskoslezský kraj. Továrnu chtějí postavit co nejrychleji, ideálně už příští rok,“ cituje deník svůj údajně dobře obeznámený zdroj.

Pokud by LG skutečně začalo stavět už příští rok, zřejmě by tak předběhlo německý koncern Volkswagen, jenž zvažuje investici v přepočtu až 120 miliard korun do výstavby továrny na baterie v Líních u Plzně. Potenciální výše investice LG a možné státní pobídky jsou zatím neznámé. Dle dřívějších vyjádření zástupců VW by stavba začala nejdříve v roce 2024, naopak LG má mít zájem o mnohem rychlejší start už v příštím roce.

Zástupci české vlády opakovaně uvádějí, že mají zájem o získání zahraničních investic a investory lákají na pobídky, čelí ale konkurenci okolních států. Státy jako Německo, Polsko či Maďarsko již získaly desítky těchto továren.

Jednou z největších nevýhod Česka ve snaze lákat investory je v současnosti vysoká cena energií. „Zohledňují se ale i další důležité parametry, jako je například logistika. Bateriové články vyrobené v České republice bude nutné dopravit do Německa, Maďarska, na Slovensko, do Polska a dalších sousedních zemí. V tom máme obrovskou geografickou výhodu,“ řekl dříve v rozhovoru pro deník E15 Klaus Zellmer, předseda představenstva Škody Auto. Pro mladoboleslavskou automobilku by měl zisk továrny Volkswagenu obrovský význam.

Gigafactory Volkswagen v Česku: Jaká jsou možná pozitiva a negativa?

Stejně jako Volkswagen se ale také LG potýká s absolutním nedostatkem připravených průmyslových parků pro příchod strategického investora. „Greenfieldů (zelených luk) je málo a vhodných brownfieldů (nevyužitých areálů) vlastně také, navíc každý má nějaký problém a většinou nejsou ani dostatečně velké,“ uvádí zdroj. Přesto se nabízí několik potenciálně vhodných lokalit: zóna u mošnovského letiště, kterou Moravskoslezský kraj rozšiřuje i kvůli plánovanému logistickému centru armády, případně některý z brownfieldů po těžbě uhlí na Karvinsku.

Ministerstvo průmyslu a obchodu potvrdilo, že s LG coby potenciálním investorem jedná. Pokud by se projekt uskutečnil, LG by tak získalo další továrnu ve středoevropském regionu. Například továrnu u polské Vratislavi postupně rozšiřuje tak, aby ročně produkovala baterie o kapacitě až sto gigawatthodin, čímž se zařadí mezi největší takové továrny na světě.

Kde Volkswagen postaví další ze svých továren na baterie, má koncern rozhodnout a oznámit do konce tohoto roku. I LG by mělo oznámit plány ve velmi blízké době. Ve hře je i projekt energetické společnosti ČEZ, která má zájem o vybudování gigafactory v areálu hnědouhelné elektrárny Prunéřov 1. O tu se zprvu zajímal i Volkswagen, areál je pro jeho záměry ale nedostatečně rozlehlý, potřebuje alespoň dvě stě hektarů.