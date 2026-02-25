Nová daňová pravidla 2026: Co znamená konec srážkové daně a kdo získá tisíce za družstevní byt?
- Lidé splácející družstevní bydlení si mohou za rok 2026 poprvé odečíst úroky z úvěru od základu daně a ušetřit tak tisíce korun.
- Odměny zahraničních členů statutárních orgánů už nepodléhají konečné srážkové dani, ale daní se zálohově s možnou povinností podat daňové přiznání.
- Od roku 2027 se navíc plánuje úplné zrušení srážkové daně i pro drobné příjmy z dohod, pro většinu brigádníků to ale nepředstavuje komplikaci.
S počátkem ledna 2026 se změnil způsob zdanění odměn členů orgánů právnických osob – daňových nerezidentů. Dosud podléhaly 15procentní srážkové dani, která byla konečná a nevyžadovala podání daňového přiznání. Nově se tyto příjmy daní zálohou na daň ve výši 15 procent, případně 23 procent při překročení hranice pro vyšší sazbu.
Změna narovnává postavení českých rezidentů a nerezidentů, kteří vykonávají funkci například jednatele nebo člena představenstva. Zároveň ale znamená vyšší administrativní odpovědnost. „U části statutárů se mění samotná filozofie zdanění. Už nejde o konečnou daň sraženou u zdroje. Pokud příjmy překročí zákonný limit, vzniká nově povinnost podat daňové přiznání,“ upozorňuje Anna Kevorkyan, CEO portálu JenPráce.cz.
Konec srážkové daně pro zahraniční jednatele. Kdy musí nově podat přiznání?
Pokud například zahraniční jednatel české společnosti v roce 2025 obdržel odměnu 2,2 milionu korun, byla mu sražena 15procentní daň a tím byla jeho daňová povinnost v České republice uzavřena.
V roce 2026 se stejná odměna daní zálohově, a to měsíčně. Část příjmu nad hranici pro vyšší sazbu (36násobek průměrné mzdy; pro rok 2026 1 762 812 korun) podléhá 23procentní dani. Pokud odměna hranici překročí, vznikne jednateli povinnost podat daňové přiznání za rok 2026.
V uvedeném příkladu by částka zhruba 437 tisíc korun (2,2 mil. minus 1 762 812) spadala do 23procentní sazby.
Úplné zrušení srážkové daně u příjmů ze závislé činnosti nastane od roku 2027. To se dotkne i příjmů z dohod o provedení práce pod limitem, které jsou dnes ještě daněny srážkově. „Je důležité zdůraznit, že to neznamená automatickou povinnost podávat přiznání pro všechny brigádníky. Zákon umožňuje, aby u drobných příjmů byla záloha na daň i nadále fakticky konečná. Pro většinu studentů a lidí s menšími přivýdělky se tedy režim nezkomplikuje,“ dodává Anna Kevorkyan.
Nová výhoda pro družstevníky
Další výraznou novinkou roku 2026 je možnost odečíst od základu daně úroky z úvěru bytového družstva. Dosud bylo možné odečítat pouze úroky z úvěrů sjednaných přímo fyzickou osobou – typicky hypotéky nebo úvěru ze stavebního spoření.
Nově mohou členové bytových družstev odečíst poměrnou část úroků, kterou fakticky splácejí prostřednictvím nájemného (tzv. anuity), pokud byt slouží k jejich vlastní bytové potřebě. Roční limit odpočtu je standardně 150 tisíc korun na domácnost.
„Jde o dlouho očekávané narovnání podmínek mezi vlastnickým a družstevním bydlením. Členové družstev dosud úroky reálně platili, ale bez možnosti daňového odpočtu. Nyní se tento rozdíl odstraňuje,“ říká Kateřina Poláková, advokátka z kanceláře Dostupný advokát.
Pokud domácnost zaplatí na úrocích například 60 tisíc korun ročně, sníží si o tuto částku základ daně. Při 15procentní sazbě to znamená úsporu až 9 tisíc korun.
„V době vysokých cen nemovitostí může jít o zajímavou úlevu pro rodinný rozpočet. U řady domácností se daňový odpočet projeví formou vratky daně při ročním zúčtování nebo daňovém přiznání,“ doplňuje Kateřina Poláková.
Odpočet bude možné poprvé uplatnit v daňovém přiznání za rok 2026, které se bude podávat v roce 2027.