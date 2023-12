Zatímco ještě v prvním letošním čtvrtletí držela Tesla náskok v prodejích o téměř 160 tisíc vozů, mezi červencem a zářím se smrskl jen na marginálních 3,5 tisíce. BYD se daří růst především díky produkci levnějších bateriových aut. Aktuálně nabízí hned šest modelů, jejichž cena začíná hluboko pod tím, co si Tesla účtuje za svůj nejlevnější Model 3 v Číně – tedy více než 260 tisíc jüanů (812 tisíc korun). Oblíbené jsou například modely Song a Qin, které BYD nabízí od 100 a 130 tisíc jüanů. Do října se jich prodalo 483 tisíc, respektive 380 tisíc, zatímco Modelů Y „jen“ 347 tisíc.

„Už to není o velikosti ani o tradici automobilek, ale o rychlosti, s níž dokážou inovovat a opakovat. BYD se začala už dávno připravovat na to, aby to byla schopna činit rychleji, než kdokoli považoval za možné,“ říká Bridget McCarthyová z fondu Snow Bull Capital, jenž investuje jak do BYD, tak do Tesly.

Auto vyvíjené Evropany

Elektromobily BYD nejsou „jen“ levné, ale v očích mnoha odborníků a evidentně i zákazníků navíc i pohledné. A není to náhoda. Stejně jako další čínští výrobci i BYD investovala do know-how a na post šéfdesignéra přivedla Wolfganga Eggera, jenž tento post dříve zastával v Audi či v Alfě Romeo. Další přední experty přitáhla čínská firma z Ferrari nebo z Mercedesu.

Jakkoli byli a jsou pro BYD i Teslu klíčovým motorem jejich otcové zakladatelé, jejich osobní příběh a přístup mohou být těžko rozdílnější. Elona Muska netřeba představovat. Jeho čínský protějšek, rovněž miliardář Wang Čchuan-fu, se naopak vyhýbá záři reflektorů a na sociálních sítích není nejaktivnější. O to více rezonovalo jeho nedávné prohlášení, že nastává čas, kdy čínské značky zničí staré legendy světa automobilů. Slova pronesl jen pár týdnů předtím, než Evropská unie oznámila, že prošetří čínské státní dotace automobilkám a zváží obranná opatření.

Dnes 57letý Wang se narodil coby druhé nejmladší z osmi dětí ve vesnici Wu-wej na východě Číny. BYD založil v roce 1995 v Šen-čenu, a to i díky půjčce od kamaráda, který mu tehdy svěřil v přepočtu několik milionů korun. Dnes Wang ovládá jmění téměř patnáct miliard dolarů. Mimochodem v prvopočátku se BYD zaměřovala na baterie a stala se vůbec prvním čínským dodavatelem, který zásoboval Motorolu a Nokii.

BYD věří i západní investoři

Wang vybudoval obří společnost, na jejímž růstu benefitovali i západní investoři – například Berkshire Hathaway Warrena Buffetta, do které vkládají peníze masy drobných investorů z celého světa. Ti o Wangovi hovořili už dávno jako o „géniovi“ nebo o tom „chlápkovi, který to dělá lépe než sám Elon“.

Úspěch čínských automobilek učinil z Číny lídra světového exportu aut. Přitom ještě v roce 2019 suverénně dominovalo duo Japonsko – Německo, první s vývozem přesahujícím čtyři miliony aut, druhý 3,5 milionu. Letos už drží prvenství Čína s 3,3 milionu následovaná Japonskem s 3,2 milionu. Německo zůstává třetí s deficitem více než sedmi set tisíc aut na Čínu. Zhruba každé třetí z Číny vyvážené auto je elektrické, přičemž se očekává další růst tohoto podílu.

K největším mimočínským trhům, na které BYD vyváží své vozy, patří Indie, Austrálie, Malajsie, Thajsko, Německo, Švédsko a Brazílie. I díky rostoucím exportům se letos BYD zařadí mezi deset největších automobilek světa s 3,13 milionu prodejů. Dle odhadů se tak zařadí na 9. pozici za Ford se čtyřmi miliony.