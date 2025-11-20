Křetínského EPI testuje trh. Zelené dluhopisy mají přinést 600 milionů eur
- EP Infrastructure chce získat 600 milionů eur prodejem sedmiletých zelených dluhopisů, o které investoři projevili vysoký zájem s nabídkami přes tři miliardy eur.
- Nabízený výnos byl snížen z původních 200 na zhruba 170 bazických bodů nad střední hodnotou úrokových swapů.
- Firma zdůrazňuje, že je plně oddělena od EPH a EP Group a že veškeré výnosy budou použity podle rámce zeleného financování.
Společnost EP Infrastructure (EPIF) českého podnikatele Daniela Křetínského chce získat 600 milionů eur (14,5 miliardy korun) z prodeje tzv. zelených dluhopisů. S odkazem na své zdroje to ve čtvrtek uvedla agentura Bloomberg. Zpráva se objevuje krátce poté, co firma tento týden oznámila, že prodává podíl ve své holdingové společnosti francouzské energetické skupině TotalEnergies SE.
EP Infrastructure nabízí investorům dluhopisy se splatností sedm let a s výnosem kolem 170 bazických bodů nad střední hodnotou tzv. úrokových swapů. To je méně atraktivní nabídka, než byla ta původní. Ta zněla zhruba na 200 bazických bodů, uvedl zdroj, který si přál zůstat v anonymitě. Jeden bazický bod je setina procentního bodu. Prodej se přitom setkal s vysokým zájmem, celkem investoři nabídli přes tři miliardy eur.
Co je to úrokový swap?
Úrokové swapy jsou finanční smlouvy mezi dvěma stranami, které si vyměňují úrokové platby odvozené od stejné nominální částky, obvykle výměnou fixní sazby za pohyblivou. Tyto smlouvy pomáhají firmám řídit riziko spojené s kolísáním úrokových sazeb, například zajištěním pohyblivého úvěru proti fixní platbě nebo naopak.
Začátkem tohoto týdne se francouzský Total dohodl na převzetí 50procentního podílu v Křetínského firmě Energetický a průmyslový holding (EPH). Vznikne tak společný podnik, díky němuž EPH získá v TotalEnergies podíl 4,1 procenta. Total pak získá projekty na výstavbu plynových a biomasových elektráren a baterií v Itálii, Británii, Irsku, Nizozemsku a ve Francii.
Mluvčí EPH podle Bloombergu uvedl, že společnost EP Infrastructure je plně oddělena od EPH i od firmy EP Group, přísně odděleny má i finance a strukturu. Veškeré výnosy jsou podle něj alokovány výhradně v souladu s firemním rámcem pro tzv. zelené financování. Zelené dluhopisy jsou cenné papíry, které slouží k financování technologií šetrných k životnímu prostředí a k efektivnímu využívání zdrojů.
Křetínský vlastní podíly také v britské společnosti International Distribution Services (IDS), což je mateřský podnik britské pošty Royal Mail. Podíly má také v britské skupině supermarketů J Sainsbury, ve francouzských médiích a stále se také snaží ovládnout německou velkoobchodní společnost Metro. Další podíly má ve fotbalových klubech AC Sparta Praha a West Ham United.