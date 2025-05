Kvůli zablokované smlouvě k Dukovanům hrozí stamilionové škody, odhaduje ČEZ

Společnost Elektrárna Dukovany II (EDU II), která ma na starosti jaderný tendr, se bude bránit proti předběžnému opatření, kterým Krajský soud v Brně zablokoval podpis finální dohody k rozšíření dukovaské elektrárny. Brzy proto podá kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu (NSS). Novinářům to řekl šéf firmy Petr Závodský. Finanční škody způsobené odkladem finální dohody k Dukovanům mohou při zdržení několika měsíců jít do stovek milionů korun, řekl šéf energetické společnosti ČEZ Daniel Beneš.

Soud zablokoval podpis smlouvy na návrh EdF, která napadla žalobou rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Podle něj byl tendr v pořádku. Společnost EDU II, kterou z 80 procent vlastní stát a z 20 procent společnost ČEZ, plánovala podpis smlouvy na dnešek. Úterní opatření soudu tak podpis dohody odkládá. O žalobě EdF zatím soud ale nerozhodl.

Kromě kasační stížnosti bude muset investor požádat také o prodloužení platnosti nabídek. Současně bude pracovat na notifikaci veřejně podpory, na přípravě dokumentace k povolení k výstavbě nebo na dokončení geologického a archeologického průzkumu.

Beneš poprvé odhalil možné finanční dopady odkladu výstavby. Záležet podle něj bude hlavně na délce soudního řízení. Pokud bude trvat měsíce, dodatečné náklady se podle něj budou počítat ve stovkách milionů korun. „Jak dlouho řízení bude trvat, dnes ale nikdo neřekne,“ dodal Beneš. Šéf ČEZ navíc připustil obavy, že francouzská EdF může mít v úmyslu zdržovat tendr, jak moc to jen půjde. V takovém případě mohou být finanční škody ještě vyšší.

Nabídku EdF bych nikdy nepodepsal, řekl Beneš

Krajský soud podle EDU II nedostatečně zvážil veřejný zájem na budoucím zajištění dostatku elektřiny v zemi, který je s celou dukovanskou zakázkou spojený. „Naše zájmy, občanů ČR i akcionářů jsou tím poškozeny,“ řekl Závodský.

Firma je tak přesvědčena, že soud v úterý nerozhodl správně a Nejvyšší správní soud, ke kterému podá kasační stížnost, rozhodne v její prospěch v co nejrychlejším termínu. Stížnost musí podle správních lhůt podat do dvou týdnů, podle zástupců firmy by se tak mělo stát zřejmě během příštího týdne. Jak dlouho bude rozhodování NSS o stížnosti trvat, ale zatím není zřejmé.

Závodský zároveň zopakoval úterní výzvu společnosti k EdF, v níž francouzskou firmu vybídl ke zveřejnění její nabídky na stavbu jaderných bloků v Dukovanech. Trvá na tom, že vybraná nabídka korejské KHNP byla ve všech ohledech lepší. Zároveň také varoval, že v případě, že soud vyhodnotí žalobu Francouzů jako bezdůvodnou, bude česká firma vymáhat po EdF škodu. Francouzská firma to nekomentovala.

Beneš k tomu doplnil, že EdF během vyjednávání dobře znala nedostatky své nabídky, na které je ČEZ při vyjednávání opakovaně upozorňoval. Podle něj tak EdF nemá důvod stěžovat si na nedostatečnou komunikaci ze strany polostátní skupiny. Na otázku, zda si umí představit, že by po výsledku soudního řízení nakonec v tendru zvítězila EdF, odpověděl, že nabídku, kterou předložila francouzská energetická společnost, by on sám osobně nikdy nepodepsal.

O výstavbě dvou nových jaderných reaktorů rozhodla vláda loni v červenci. Dala přednost nabídce KHNP před EdF. Dalšího uchazeče – Westinghouse – vyřadila ze soutěže už dříve. EdF i Westinghouse tendr napadly u antimonopolního úřadu, který se jím zabýval několik měsíců. Nakonec námitky zamítl, předseda Petr Mlsna pak 24. dubna zamítl i rozklad firem.

KHNP uzavřela první smlouvy s českými firmami

Navzdory sporu o kontrakt na výstavbu jaderných bloků v Dukovanech KHNP uzavřela první závazné smlouvy o budoucí spolupráci s českými firmami na stavbě. Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) novinářům řekl, že kontrakty garantují 30procentní podíl českých firem na projektu. Celkový cíl 60procentního zapojení tuzemského průmyslu nadále platí.

První blok v Dukovanech by měl být hotový v roce 2036. Stavba nových jaderných bloků v Česku by měla být největší tuzemskou zakázkou v historii. Náklady při aktuálně preferované výstavbě dvou reaktorů v Dukovanech jsou při současných cenách 407 miliard korun.