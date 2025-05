Společnost Elektrárna Dukovany II (EDU II) je o správnosti tendru přesvědčena, proti rozhodnutí soudu pravděpodobně podá kasační stížnost. Ta je ve hře i podle ministra průmyslu. Vláda doufá v rychlé rozhodnutí soudu, podle analytiků totiž bude větší zdržení tendru znamenat další náklady.

Společnost EDF i vítěz tendru, korejská firma KHNP, v úterý v reakci na rozhodnutí soudu uvedly, že jsou připraveny hájit své zájmy veškerými právními kroky. Podle EDF předběžné opatření poskytne čas k posouzení případného porušení jejích práv. KHNP uvedla, že opatření respektuje, zároveň ale vyjádřila přesvědčení, že tendr na Dukovany byl spravedlivý a transparentní.

Brněnský soud rozhodl o předběžném opatření na návrh EDF. Francouzská firma žalobou napadla rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), podle kterého byl tendr v pořádku. „Podstatné je, že pokud by došlo k uzavření smlouvy, ztratil by francouzský uchazeč nenávratně možnost získat veřejnou zakázku, a to i kdyby mu soud dal v soudním sporu za pravdu,“ uvedl soud. O žalobě EDF zatím soud nerozhodl.

Proti předběžnému opatření je možné podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Firma EDU II, kterou z 80 procent vlastní stát a z 20 procent společnost ČEZ, chce o podání kasační stížnosti rozhodnout po prostudování písemného rozhodnutí soudu, podání je však podle ní pravděpodobné. Možnost podání kasační stížnosti avizoval také ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN), podle něhož by česká firma měla o stížnosti rozhodnout neodkladně.

Zdržení tendru na Dukovany může mít podle společnosti EDU II závažné důsledky pro budoucí zajištění dostatku elektřiny v zemi. Komplikace potvrdili také analytici, podle nichž opatření znamená zřejmě několikaměsíční zdržení v dokončení soutěže. Zpoždění navíc podle nich bude znamenat další ekonomické náklady v projektu. Podle exředitele ČEZ a bývalého zmocněnce pro jadernou energetiku Jaroslava Míla může škoda za zpoždění stavby dosáhnout i několika stovek milionů korun. Společnost EDU II v této souvislosti deklarovala, že pokud soud vyhodnotí žalobu EDF jako bezdůvodnou, je připravena vymáhat případnou škodu právě po francouzské firmě.

Vláda podle premiéra Petra Fialy (ODS) vzala soudní opatření na vědomí. Zároveň uvedla, že věří, že soud si je vědom všech souvislostí a rizik a konečné rozhodnutí vydá rychle. V rychlé rozhodnutí soudu doufá také ministr průmyslu, který je nadále přesvědčený, že tendr na nové bloky byl v pořádku.

Vláda podle místopředsedy opozičního hnutí ANO Karla Havlíčka přípravu kontraktu na stavbu dukovanských bloků podcenila jak z pohledu účasti českého průmyslu, tak ze strany francouzské skupiny EDF. Hrála vabank o politické body a výsledek je vidět, komentoval exministr průmyslu.

Další odklad podpisu smlouvy k Dukovanům nepotěšil ani zástupce podnikatelských a průmyslových svazu. Podle Hospodářské komory nelze rozhodnutí o stavbě jaderných bloků odkládat donekonečna, protože jaderná energetika představuje klíčový předpoklad pro zajištění konkurenceschopnosti Česka. Podle Aliance české energetiky tuzemským firmám zpoždění podpisu k Dukovanům vadí. Jsou totiž připravené podílet se na zakázce z očekávaných 60 procent.

Stavba nových jaderných bloků v Česku by měla být největší tuzemskou zakázkou. Náklady při aktuálně preferované výstavbě dvou reaktorů v Dukovanech jsou při současných cenách 400 miliard korun. První blok v Dukovanech by měl být hotový v roce 2036.