Land Rover přesune výrobu nástupce legendárního Defenderu na Slovensko | E15.cz

Britská automobilka Jaguar Land Rover do svého výrobního závodu ve slovenské Nitře stáhne produkci dalšího vozu. Vyrábět se u východních sousedů bude nová generace terénního vozu Defender, uvádí agentura Reuters.

Společnost změnu ve výrobním programu ohlásila v úterý s tím, že mateřské závody v Británii potřebují volné kapacity pro další modely. „Toto rozhodnutí padlo v souvislosti s chystanými investicemi do továrny v Solihullu, kde budou vznikat vlajkové modely koncernu,“ uvedla společnost v prohlášení.

Terénní Defender se tak bude vyrábět společně s velkým SUV Discovery. Výroba v Nitře začala na podzim loňského roku, v roce 2020 má roční produkce dosáhnout 100 tisíc vozů. Kapacita výrobního závodu je 150 tisíc aut ročně. Jaguar Land Rover už v minulosti avizoval, že zvažuje přesunutí části výroby z Británie do zemí Evropské unie.

Nová generace terénního vozu Defender by se na trh měla dostat koncem letošního roku. Předchůdce stál na základech vojenského vozu z konce 40. let a vyráběl se až do roku 2016. Defendery používají armády po celém světě, včetně té české, kde částečně nahradily vozidla UAZ.