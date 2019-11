Miliardář Krsek investuje do digitálního topenářství | E15.cz

Internetová platforma pro topenáře Topíte.cz. získala další peníze na rozjezd. Desítky milionů do ní vložili Tomáš Krsek prostřednictvím svého fondu Presto Ventures a investiční skupina Enern podnikatelů Petra Šmídy, Tomáše Čupra, Pavla Muchy a Radovana Nesrsty.

Cílem Topíte.cz je pomocí aplikace zjednodušit proces objednání topenářské firmy tak, aby zabral co nejméně času. Připomínat má podle Muchy objednávku jídla na internetu.

Zatímco Enern už do start-upu dříve investoval a za dalších deset milionů v něm zvýšil svůj podíl na bezmála 37 procent, fond Presto Ventures do něj kapitálově vstoupil poprvé a za stejný obnos získal přibližně patnáct procent. Zakladatelé Topíte.cz Jiří Švéda, Daniel Helcl a Karel Náprstek tak ztratili ve firmě většinu.

Přestože v západní Evropě se už topenářský sektor podařilo digitalizovat díky německé firmě Thermondo, ve střední Evropě podobná služba chybí. „O možnostech tohoto byznysu víme delší dobu. Až nyní se nám ale podařilo najít Topíte.cz, tedy tým, který má všechny předpoklady tento potenciál naplnit,“ říká Přemysl Rubeš, šéf fondu Presto Ventures. Fond dosud vystupoval pod názvem Bohemia Venture Capital.

S digitalizací může pomoci Enern, který získal zkušenosti v jiných start-upech a odvětvích. „V Enernu investujeme do firem, které zlepšují zákaznickou zkušenost v odvětvích, kde dosud nefungují moderní služby. Topíte.cz podporujeme i proto, že přichází s řešením, které bude možné uplatnit i na další řemesla a trhy,“ říká investiční partner skupiny Enern Tomáš Obrtáč.

Kapitálová injekce má start-upu pomoci s expanzí na Moravě a s vývojem mobilní aplikace, která má jednak zlepšit interní procesy ve firmě a jednak zákaznickou zkušenost. V delším časovém horizontu má firma v plánu expandovat i do zahraničí, konkrétně do Polska, na Slovensko a do Maďarska. Zároveň chce v budoucnu rozšířit spektrum nabízených služeb o další řemesla jako například instalatérství nebo kominictví.