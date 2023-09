Do Sokolovské uhelné vstoupila společnost Carbounion | e15.cz

Do skupiny Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. a sesterské SUAS Group majetkově vstoupila energetická společnost Carbounion Holding podnikatele Petra Pauknera. Ziskem menšinového podílu do deseti procent v obou společnostech se Carbounion Holding stává jediným minoritním vlastníkem, zbylý podíl akcií náleží dál do svěřenského fondu rodiny Štěpánkových, potomků jednoho ze zakladatelů Sokolovské uhelné a SUAS Group Františka Štěpánka. Firmy o tom informovaly v tiskové zprávě, výši transakce nezveřejnily.