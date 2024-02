Všeobecné moratorium, které chrání hutní podnik Liberty Ostrava před věřiteli, trvá. Krajský soud v Ostravě zjistil, že nejsou splněny zákonné podmínky pro zrušení moratoria. Firma má v dostatečném stadiu rozpracován restrukturalizační plán a chce ho do konce příštího týdne předložit k hlasování dotčeným stranám. Novinářům to po dnešním jednání řekl soudce Viktor Břeska. Moratorium má trvat do 21. března.