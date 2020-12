Před třiceti lety započal novodobý příběh škodovky. Proč ji získal Volkswagen? | E15.cz

Vláda nakonec dala přednost německému koncernu Volkswagen před nabídkou francouzského Renaultu. Nyní je mladoboleslavská Škoda Auto tahounem českého exportu a dlouhodobě patří k nejvýkonnějším českým průmyslovým firmám.

V komunistickém Československu automobilka Škoda vyráběla osobní vozy hojně rozšířené ve většině tehdejších satelitů Sovětského svazu. Popularita zastaralých automobilů však byla dána především absencí konkurence v uzavřeném světě tehdejšího sovětského impéria.

Po pádu komunistického režimu bylo jasné, že v otevřené ekonomice nemá firma příliš šancí uspět, byť v té době již vyráběla nový model modernější koncepce Favorit. Proto vláda v roce 1990 začala pro automobilku hledat silného zahraničního partnera. Kromě výše investic bylo jednou z rozhodujících podmínek privatizace zachování tradiční značky Škoda.

Z původních 24 a později 12 možných partnerů vybrala v srpnu 1990 koncern VW a francouzsko-švédské konsorcium Renault/Volvo. V prosinci 1990 se vláda na doporučení hospodářské rady přiklonila k variantě spolupráce s Volkswagenem.

Rozhodnutí bylo tehdy velmi citlivě vnímáno veřejností a vzbudilo řadu nesouhlasných reakcí i vlnu emocí. V té době totiž panovaly v zemi různé obavy z ekonomicky silného západního souseda a zvláště mezi starší generací hrály roli i vzpomínky na válku a německou okupaci Československa. Rovněž byl rozšířen názor, že západní kapitál vstupuje do českých podniků proto, aby je zavřel a zbavil se tak konkurence.

Vláda se pro VW rozhodla především díky přislíbeným investicím. V březnu 1991, kdy představitelé české vlády a firem Škoda a VW podepsali smlouvu o ustavení společné automobilové akciové společnosti, se koncern zavázal k miliardovým investicím, mimo jiné výstavbě nové motorárny. Ze strany VW prý výrazně ovlivnil rozhodnutí koupit mladoboleslavskou firmu kromě potenciálu nově otevřených trhů i úspěšný model Favorit.

V rámci koncernu se Škoda rychle modernizovala a začala se zbavovat nelichotivé pověsti, kterou měla především na západoevropských trzích. Prvním výsledkem spojení Škodovky s VW byl model Škoda Felicia, následovaly octavie, fabie a superby, jejichž názvy s výjimkou fabie odkazují na úspěšné modely minulosti. V roce 1998 společnost změnila název na Škoda Auto, a. s. a v roce 2000 se VW stal stoprocentním vlastníkem firmy.

Nyní firma vyrábí devět modelových řad, a to Octavia, Fabia, Citigo iV, Superb, Scala, Kamiq, Karoq, Kodiaq a nově elektrické SUV Enyaq iV, a je i v rámci koncernu významným výrobcem motorů a převodovek.

Volkswagen do rozjezdu Škody Auto investoval značné sumy, další potřebný kapitál na investice do rozvoje si firma vydělala či vypůjčila sama. Automobilku také formou investičních pobídek podporuje český stát. Pobídky sehrály roli například v rozhodnutí vybudovat slíbenou motorárnu, od jejíž stavby chtěl Volkswagen v polovině devadesátých let v době hospodářské recese odstoupit (mnozí komentátoři poté varovali před ztrátou identity značky), nebo při rozšíření závodu v Kvasinách. Rozmach automobilky také pomohl rozvoji či vzniku mnoha dodavatelských firem, které poskytují významnou část pracovních míst v průmyslu.

V Česku Škoda Auto provozuje tři výrobní závody - v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí. Vyrábí také v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, a dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Firma zaměstnává zhruba 39 tisíc lidí, z toho v Česku asi 34 tisíc.