Návrat koníka: Benzina se po více než 30 letech vrací na Slovensko | E15.cz

Síť čerpacích stanic Benzina z petrochemického holdingu Unipetrol vstupuje na slovenský trh, vrací se tam po více než 30 letech. První čerpací stanici na Slovensku plánuje firma otevřít v Malackách blízko českých hranic na jaře letošního roku, do konce roku by chtěla v zemi provozovat deset pump. Řekl to mluvčí Unipetrolu Pavel Kaidl. Kolik chce společnost na Slovensku celkově investovat, ale nespecifikoval. Benzina je lídrem v počtu čerpacích stanic v Česku, má 406 pump a objemem prodaných hmot ovládá čtvrtinu tuzemského trhu.