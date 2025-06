Vyšetřovatelé odboru francouzského ministerstva financí, který se zabývá hospodářskou soutěží, ochranou spotřebitelů a prevencí podvodů, obviňují Teslu z „klamavých obchodních praktik“. Míří přitom na systém Full Self-Driving, tedy „plně autonomní řízení“, které automobilka ve Francii prodává za 7,5 tisíce eur. Soubor asistenčních systémů druhé úrovně sice do značné míry zjednodušuje řidiči jízdu a přebírá na sebe řadu úkonů, nejedná se ovšem o kompletně autonomní jízdu.

Řidič pohybující se po komunikacích v Evropské unii navíc musí být vždy připraven zasáhnout a během řízení se nesmí věnovat jiným činnostem. Portál Automobilwoche uvádí, že podle úřadu bylo vyšetřování zahájeno v roce 2023 na základě hlášení od uživatelů sdružených pod platformou „SignalConso“. Automobilka se dosud k této záležitosti oficiálně nevyjádřila.

Francouzské úřady daly Tesle čtyři měsíce na to, aby změnila své obchodní praktiky. Neučiní-li tak, bude jí hrozit pokuta ve výši padesáti tisíc eur denně, dokud nenapraví údajná pochybení. Ta se netýkají jen plně autonomního řízení, problémů má průkopník elektromobility více. Ve Francii se totiž nyní objevují i další obvinění, které se týkají především procesu nákupu vozů. Tesla prý vystavila neúplné kupní smlouvy, nevrátila včas peníze nebo dostatečně nevysvětlila dodací podmínky.

Tesla testuje autonomní řízení v Itálii i Francii

Není to poprvé, co budou mít právníci v Texasu sídlící automobilky napilno. Kvůli pojmenování funkcí „plně autonomní řízení“ a „autopilot“ kritizoval Teslu kalifornský úřad pro motorová vozidla už v roce 2023. Právníci Tesly se tehdy odvolali na zvykové právo s tím, že tyto funkce byly zákazníkům prodávány pod těmito názvy řadu let, tudíž Tesla spoléhala na nevyřčený souhlas v nastaveném marketingu pokračovat.

Ani ne čtvrt století mladá automobilka se letos potýká s výrazným propadem prodejů nejen v Evropě, konkrétně ve Francii jí v květnu klesl odbyt vozů meziročně o dvě třetiny na pouhých 721 kusů, nejnižší počet od července 2022. Odborná veřejnost to přičítá jednak zastaralému portfoliu značky, sílící konkurenci z Evropy i Číny, ale také počínání Elona Muska po boku prezidenta USA Donalda Trumpa a jeho vměšování se do evropské politiky. Musk například před volbami podpořil Alternativu pro Německo.

Ať už dopadne spor s francouzskými vyšetřovateli jakkoliv, nic to nezmění na tom, že bude Tesla dál testovat systém plně autonomního řízení, a to v Evropě i USA. Na síti X například nedávno zveřejnila video, jak tuto funkci zkouší v náročných podmínkách úzkých ulic v Římě. Funkci, která si má poradit s rušným provozem, nepředvídatelnými pohyby aut i chodců, chce nabídnout zákazníkům ihned, jakmile ji schválí úřady. Tesla Model 3 ve videu řídí sám, člověk za volantem na systém pouze dohlíží. Už dříve bylo na síti X zveřejněné podobné video ze silnic u Vítězného oblouku v Paříži.

Ještě dál je Tesla v texaském Austinu, kde v neděli uvedla do provozu několik samořízených taxíků, které nabírají platící cestující. Vozy prozatím jezdí jen v části města a na jejich chod dohlíží člověk na sedadle spolujezdce. Cestující zatím platí paušální poplatek 4,2 dolaru, stále se však jedná primárně o testovací režim. Do budoucna si ovšem Tesla od robotaxi byznysu slibuje výrazné posílení vlastního hospodaření.

Někteří odborníci a konkurenti ovšem vyjadřují pochyby o tom, nakolik spolehlivě dokážou tyto automobily jezdit, uvedla agentura DPA. Musk totiž nespoléha na dražší laserové radary, ale výhradně na kamery. Radary se zatím osvědčily například společnosti Waymo, v současnosti zdaleka největšímu poskytovateli robotických taxi. Její flotila čítá více než 1500 vozů, které už zvládly přes čtvrt milionu jízd s cestujícími bez člověka za volantem. Zda se Muskovi vyplatí sázka na levnější hardware, ukážou až příští měsíce a roky.

Dynamický vývoj se odehrává nejen v technologiích, ale i v nejvyšších patrech firmy. Musk v uplynulých dnech propustil Omeada Afshara, viceprezidenta pro výrobu a provozní záležitosti, uvedla americká stanice CNBC. Děje se tak v době, kdy Tesle klesají prodeje na klíčových trzích.

Například v Evropě si v květnu pohoršila už pátým měsícem v řadě. Afshar vedl tým vysoce postavených zaměstnanců a reportoval přímo Muskovi. Jaký konkrétní důvod stál za odvoláním jednoho z klíčových mužů automobilky, však zůstává nejasné. Ani jeden z dotyčných se k dotazům médií nevyjádřil.

Z neuspokojivého odbytu vyplývá i dílčí pokles hodnoty akcií automobilky, které od začátku roku odepsaly přes třináct procent a v době přípravy článku se obchodují za 328 dolarů. Za poslední rok ovšem připsaly dvě třetiny hodnoty.