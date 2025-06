Legislativní změna se do sněmovny dostala v rámci vládní novely zákona o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele. Sněmovnou nakonec prošel pozměňovací návrh skupiny koaličních poslanců ze STAN, KDU-ČSL a TOP 09, který podal Michael Kohajda (KDU-ČSL), podpořili ho však i opoziční poslanci. Svůj návrh mělo i hnutí ANO, oba si však byly do velké míry podobné.

Schválený návrh přináší zásadní změny. Tou první je osvobození zaměstnaneckých akcií od placení sociálního a zdravotního pojistného, což byl jeden z hlavních požadavků startupů, aby se snížila celková daňová zátěž. Z růstu jejich hodnoty se nově bude odvádět pouze daň z příjmu. Druhou stěžejní novinkou je princip „no tax before cash“, tedy že zdanění se uskuteční až po prodeji podílu.

Omezení velikosti firmy

Firma, která bude chtít nová pravidla využívat, nesmí mít roční obrat větší než 2,5 miliardy korun nebo úhrn aktiv vyšší než dvě miliardy. Právě tím se schválený návrh liší od toho opozičního z pera hnutí ANO, který navrhoval limit obratu 5 miliard korun nebo aktiva v hodnotě čtyři miliardy.

Návrh obsahuje i další omezení. Aby měl zaměstnanec na akcie nárok, musí být jeho příjem alespoň 1,2násobkem minimální mzdy. Opční programy také nebudou moci nabízet banky, pojišťovny, auditorské či advokátní společnosti nebo firmy podnikající v hornictví a daňovém poradenství.

„Nová pravidla pomůžou rozvoji malých a středních firem v Česku, zejména startupů. Legislativně nás to také nyní posouvá na úroveň zemí západní Evropy a Spojených států, kde už tuto úpravu dávno mají. My si tím snad zajistíme, že i díky tomuto kroku mladé firmy nebudou utíkat do zahraničí, zůstanou v Česku a budou tu odvádět daně,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu Štěpán Hofman.

Radost startupů

Ze schválení legislativních změn se raduje i Česká startupová asociace, která po nich dlouhodobě volala. „Mám velkou radost, že jsme zúročili několik let usilovné práce. Funkční ESOPy jsou dalším klíčovým krokem pro zlepšení startupového a podnikatelského prostředí v Česku. Rozhodně ale není hotovo. Máme před sebou ještě hodně práce, abychom ten ujíždějící vlak inovativnějších států dohnali. Fakt, že pro novou úpravu zaměstnaneckých akcií dnes hlasovali politici napříč spektrem, je proto skvělým signálem. Pomůže nám to při práci na dalších důležitých změnách, před volbami i po nich,“ říká předseda asociace Merin Jiránek.

Schválené výhodnější podmínky pro zaměstnanecké akcie jsou jedním z klíčových bodů pro zlepšení a zefektivnění českého startupového prostředí. Například podle dřívějšího průzkumu organizace Czech Founders, která zastřešuje přes tisíc zakladatelů firem, jsou právě volnější legislativní podmínky týkající se ESOP klíčové pro téměř 90 procent startupistů.

Mimo jiné kvůli dosavadním neatraktivním podmínkám v oblasti zaměstnaneckých akcií už přitom v minulosti některé firmy přesunuly svá sídla do zahraničí. Příkladem může být tuzemská technologická společnost Safetica, která se počátkem letošního roku rozhodla k přestěhování sídla do USA.

Počet lidí, kteří pracují ve startupech, v Česku rok od roku roste. Předloni jich bylo už více než 160 tisíc, což je o 43 procent více než v roce 2018. „Podle našich odhadů se startupy podílejí zhruba pěti procenty na HDP Česka. Jejich význam tak překračuje to, jak jsou vnímány veřejností. Už dávno nejde jen o technologické garážové firmy,“ uvádí hlavní ekonom J&T Banky Petr Sklenář. Celé odvětví má podle průzkumu v Česku zaměstnávat zhruba dvakrát více lidí než finanční sektor.