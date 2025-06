Průmyslový palác na Výstavišti Holešovice

Ani letos se zatím návštěvníci nepodívají do Průmyslového paláce na holešovickém výstavišti. Jeho rekonstrukce však vstupuje po třech letech do finální fáze. Hotová je mimo jiné ocelová konstrukce levého křídla, které vyhořelo v roce 2008. Do konce roku bude pokračovat montáž dalších konstrukcí a sanace ocelových částí. Střecha má být hotová na jaře 2026 a v červnu Průmyslový palác otevře své dveře veřejnosti.

Návrat hodinové věže na Průmyslový palác. | Zdroj: MHMP / David Vančišin