Nedostatek čipů pro auta by se mohl vyřešit do několika týdnů | E15.cz

Nedostatek mikročipů, který už delší dobu trápí celý svět, možná přetrvá do příštího roku. Letos nejvíce zasáhl automobilový průmysl, dodávky pro toto odvětví by se ale mohly relativně brzy zlepšit, myslí si analytici. Čína totiž převezme část výroby, kterou nedokázali uspokojit výrobci z Tchaj-wanu. V jiných odvětvích ale problémy vydrží déle a jako další by nedostatek čipů mohl brzy zasáhnout výrobce chytrých telefonů.