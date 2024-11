Německá Tesla zaměstnancům dopřává. Ve Volkswagenu naopak stávkují

Tesla podle agentury Reuters zdůraznila, že se na zvyšování mezd vůbec nepodíleli odboráři. Ti totiž podmínky v Berlíně kritizují. Americká firma přinesla do Německa (nebo spíše zkusila přinést) kulturu, ve které je pozice zaměstnance mnohem slabší. Tlaku ale nakonec postupně ustupuje a podmínky pracovníků zlepšuje.

„(Růst mezd) je vítaná zpráva pro naše zaměstnance - zvláště v době, kdy mnoho společností v německém automobilovém průmyslu mluví o propouštění a zavírání závodů,“ rýpl si do konkurentů ředitel lidských zdrojů Tesly Erik Demmler.

V továrně v Gruenheide poblíž Berlína pracuje zhruba 12 tisíc lidí. Jejich počet Tesla začátkem roku o něco snižovala. V říjnu ale nabídla dlouhodobé smlouvy 500 brigádníků.

Situace ve Volkswagenu je úplně jiná. Vedení firmy se snaží jedna s odbory o propouštění i o snižování mezd. Snadné to ale není, odbory chtějí růst o sedm procent a redukci pracovních míst odmítají. V závodě v Osnabruecku už dokonce ve středu došlo k výstražné stávce. Jednak je to jediný závod, kde lze podle dohodnutých pravidel v listopadu stávkovat, druhak je to jeden z těch, které jsou nejvíce ohrožené. To musí být jasné prakticky každému. Dnes se tam vyrábí Porsche Boxster a Cayman a kabriolet Volkswagen T-Roc. Automobilka Porsche chce ale své modely přesunout k sobě do Zuffenhausenu a kabriolet Volkswagenu příští rok končí.

Automobilka Volkswagen vysoké náklady v německých závodech v poslední době velmi řeší, protože došlo k souběhu řady nepříznivých událostí. Prodeje a ziskovost v Číně klesá a pozice v Evropě kvůli nástupu Tesly i čínských automobilek už není tak jistá jako dříve.

„Slabá poptávka v Evropě a výrazně nižší příjmy z Číny odhalují desetiletí strukturálních problémů ve VW,“ řekl šéf koncernu Volkswagen Oliver Blume listu Bild am Sonntag.

Desetiletími strukturálních problémů myslí i to, že se německým zaměstnancům přidávalo více než by odpovídalo kondici firmy a zároveň se s nimi dohodlo, že se v západním Německu místa rušit nebudou. Proto nyní firma musí každou investici v zahraničí řešit s odbory, to kdyby se ukázalo, že to může ohrozit postavení německých zaměstnanců.

„Naše náklady v Německu se musí výrazně snížit,“ vysvětluje Blume.

Nejsou dostupné údaje o tom, jak se mzdy v Tesle a Volkswagenu za srovnatelnou práci liší a tedy ani to zda na tom ti v Tesle ani po zvýšení nejsou stále hůře než ti ve Volkswagenu, kde je navíc i štědrý systém bonusů.

V souvislosti s oběma zmíněnými automobilkami se objevuje řada nepochopení. To, že chce Volkswagen propouštět a snižovat mzdy, neznamená, jak někteří tvrdí, že je před krachem. Firma má stále solidní ziskovost a spíše se snaží dostat své náklady pod kontrolu, aby zůstala konkurenceschopná. Ke krachu, jak třeba v případě General Motors v předminulé dekádě, se Volkswagen zatím ani náznakem nepřiblížil.

Naopak Tesla nemusí mít v Evropě před sebou zlaté časy. Prodeje na starém kontinentu letos za první tři kvartály meziročně klesly o devět procent. To se dá vysvětlit čekáním na facelift modelu Y i ukončením některých dotačních podpor, může jít ale o dlouhodobý jev kvůli ochlazení zájmu o elektromobily a ostřejší konkurenci.