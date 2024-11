Musk, nejbohatší člověk světa, přispěl na Trumpovu kampaň částkou převyšující 119 milionů dolarů (přes 2,7 miliardy korun), a republikán na to během svého vítězstného projevu nezapomněl. „Musíme chránit naše génie, moc jich nemáme,“ prohlásil Trump a Muska označil za novou hvězdu.

Muskovi už sázka na Trumpa přinesla první ovoce. Akcie jeho automobilky Tesla vzrostly ve středu o 15 procent, čímž se Muskovo jmění zvýšilo o 15 miliard dolarů. Trumpovo vítězství by mohlo v budoucnu zvýšit tržní hodnotu Tesly až o 200 miliard dolarů, což by Muskovi vydělalo dalších 26 miliard dolarů, uvedl analytik Daniel Ives ze společnosti Wedbush Securities.

Analytici předpokládají, že Trump by mohl usnadnit schválení technologie pro autonomní řízení, což by Tesle přineslo konkurenční výhodu. Musk by mohl pod Trumpem dostat zelenou k masivnímu rozšíření své flotily vozidel bez řidiče, myslí si Ives. „Podle našeho názoru jsou Tesla a Musk pravděpodobně největšími vítězi voleb a věříme, že Trumpovo vítězství pomůže urychlit schválení technologie autonomního řízení regulačními orgány,“ uvedl analytik společnosti CFRA Research Garrett Nelson. Ve zprávě klientům rovněž doporučil koupit akce Tesly.

VIDEO: Projev Donalda Trumpa po vítězství v prezidentských volbách

Projev Donalda Trumpa po vítězství v prezidentských volbách • BBC

Méně byrokracie, regulací i daní

Ve hře jsou i další výhody. Trump slíbil snížit daňovou zátěž pro korporace a bohaté, což je příslib, ze kterého by Musk mohl významně profitovat. Musk může rovněž očekávat zmírnění federálních předpisů, které jeho společnosti dlouhodobě zatěžují. Exprezident navíc před volbami prohlásil, že by Muska v případě vítězství učinil ministrem pro osekání výdajů. Naznačil však, že by Muskova role nebyla zcela oficiální. „Teoreticky nemůže Musk přijmout práci ve vládě na plný úvazek, aniž by vložil své společnosti do svěřeneckého fondu,“ řekl Brian Quinn, profesor na právnické fakultě Boston College.

V každém případě bude mít Musk i nadále obrovský vliv, ať už formální nebo neformální. Sociální síť X pod jeho vedením přispěla k šíření konzervativních názorů a stala se klíčovým médiem pro Trumpovu kampaň. Očekává se proto, že jeho budoucí administrativa proti platformě nepodnikne žádné kroky.

V přízni vlády s největší pravděpodobností zůstane i SpaceX. Firma nedávno získala kontrakty za 700 milionů dolarů od Vesmírných sil Spojených států (USSF). Společnost se také pustila do stavby špionážních satelitů právě v době, kdy se zdá, že Pentagon a americké tajné služby jsou připraveny do nich investovat miliardy dolarů. Nadále tak bude hrát klíčovou roli v národní bezpečnosti. Muskovy ambice ale sahají daleko za hranice Země. Už naznačil, že jeho budoucí funkce v Trumpově administrativě by SpaceX pomohla dosáhnout Marsu dříve, pokud se mu podaří omezit vládní byrokracii.

Hrozí obchodní válka s Čínou i konec dotací

Přestože Trumpova politika může Muskovi vydělat balík, nese s sebou i jistá rizika. Trump se dlouhodobě staví proti elektromobilům, které označuje za příliš drahé a škodlivé pro americký automobilový průmysl. Pod jeho vedením by mohly skončit vládní programy na podporu elektromobilů, včetně daňových úlev a financování výstavby dobíjecích stanic. Sám Musk se ale k této možnosti staví spíše skepticky. „Zrušte dotace, Tesle to jen pomůže,“ napsal v červenci vyzývavě na X.

Větším problémem pro Teslu je, že Trump by mohl obnovit obchodní válku s Čínou. Závody automobilky v Šanghaji jsou zásadní pro její celosvětové prodeje a zisky. „Více než 40 procent dodávek pochází z čínského trhu. Negativa by mohla převážit nad pozitivy,“ řekl Ives.