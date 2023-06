Německý Isolite obsadí průmyslový park na Chomutovsku | e15.cz

Isolite podepsal nájemní smlouvu na deset let, byť Brungs oznámil minimálně dvacetiletou spolupráci. Německý výrobce vysokoteplotních izolačních a těsnících systémů Isolite patří pod průmyslový holding Certina Group, jehož obrat činí jednu miliardu eur ročně.

„Půl roku před dokončením stavby máme 73 procent pronajato a zbývajících 27 procent kapacity haly je v poslední fázi jednání,“ uvedl spolumajitel skupiny Progresus Lukáš Zrůst.

Rok 2022 byl pro skupinu Certina zlomovým. „Rozhodli jsme se přesunout významnou část výrobních aktivit Isolite do Garbe Park Chomutov II. Díky tomu vytvoříme nové výrobní, skladovací a kancelářské prostory v těsné blízkosti zákazníků, čímž snížíme uhlíkový dopad distribuční logistiky,“ sdělil Brungs.

Českou republiku si Certina pro Isolite zvolila i navzdory tomu, že vychází dráž než některé země. „V Evropě najdete mnohem levnější země. Hodinová sazba na pracovníka se například v Bulharsku pohybuje mezi třemi až čtyřmi eury, v Rumunsku dokonce mezi dvěma až třemi. V České republice je hodinová sazba osm až deset euro na osobu,“ řekl Brungs. Na rozdíl od jiných zemí ale Česko nabízí vysoce kvalifikované a loajální zaměstnance, což rozhodlo.

Rozšíření průmyslové zóny si pochvaluje i starosta Klášterce nad Ohří Štefan Drozd. Mimo jiné se chlubí nejnižší nezaměstnaností v Ústeckém kraji. „Spíše cílíme na to, aby se do Klášterce vraceli mladí lidé po studiích, kteří tady najdou další práci,“ vysvětli Drozd, který věří, že právě nové pracovní příležitosti v Garbe Park Chomutov II vrátí do Klášterce mladou generaci.

Kromě práce nabízí Klášterec i volná místa ve školkách a školách, která jinde v kraji činí problém. Nově pracuje město na vybudování lázní, jež mají sloužit jako protipól industriální části Klášterce a podpořit turismus. „Nabízíme i pomoc s bydlením. Disponujeme určitým počtem městských bytů a zároveň v Klášterci vzniká zhruba 35 nových parcel,“ dodává Drozd.

Holding Progresus Invest vstoupil na český trh v roce 2021 s developerským projektem dřevěných rodinných domů RD Rýmařov. Garbe se specializuje na logistické a průmyslové nemovitosti v Evropě přes třicet let. Do logistického portfolia firmy spadá přes 5,3 milionů metrů čtverečních v téměř dvou stovkách developerských projektů v šesti zemích. Skupina spravuje vlastní i investorská aktiva v hodnotě přesahující deset miliard eur.

Garbe Park Chomutov II je prvním společným projektem firem Garbe a Progresus, ale mají přibýt další, jehož podrobnosti firmy nezveřejnily.