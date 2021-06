Nošovické automobilce Hyundai klesl zisk téměř o polovinu | E15.cz

Automobilce Hyundai v Nošovicích na Frýdecko-Místecku loni klesl zisk o 3,18 miliardy na 4,2 miliardy korun a tržby o 9,18 miliardy na 113,96 miliardy korun. Pokles zisku představuje 43 procent, u tržeb jde o 7,5 procenta. Snížení hospodářského výsledku způsobila především koronavirová pandemie. Společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) to uvedla ve výroční zprávě zveřejněné ve Sbírce listin.

Prezident HMMC Cheolseung Baek uvedl, že pandemie zásadně ovlivnila poptávku po výrobcích firmy. "V první polovině roku došlo k uzavření autosalonů na všech našich hlavních trzích a stejně jako ostatní automobilky jsme byli v jarních měsících nuceni omezit výrobu. Namísto plánovaných 303 tisíc automobilů jsme v roce 2020 vyrobili o 21 procent méně, tedy 238 tisc vozidel," uvedl prezident.

Loňský rok byl podle něj pro firmu výjimečný i pozitivně díky kompletní obměně výrobkové řady. V březnu ve slezské továrně začala výroba čistě elektrického automobilu Kona, který se stal prvním elektromobilem nové generace vyráběným v Česku. Následoval facelift všech karosářských verzí modelu i30, v říjnu začala výroba nové generace stěžejního modelu automobilky Hyundai Tucson a od listopadu výroba modelu Kona v inovované verzi.

"Takto rozsáhlá změna výrobního programu nemá v historii naší společnosti obdoby a byla by velkou výzvou i v jiné době než v roce zasaženém pandemií koronaviru. Jsem hrdý na to, že i přes obrovské komplikace, které nemoc covid-19 způsobila, jsme veškeré výše uvedené projekty zvládli v původně plánovaných termínech," uvedl prezident.

Továrna v Nošovicích je jediným výrobním závodem Hyundai v Evropské unii. Produkuje až 1400 aut denně. Závod má přibližně tři tisíce zaměstnanců, dalších asi děvet tisíc lidí pracuje pro jeho přímé dodavatele.

Hlavním odbytištěm pro nošovické vozy zůstává Evropa a Střední Východ, nejvíce vozů loni zamířilo do Německa. "Již na konci roku 2020 byla téměř polovina automobilů vyrobených v HMMC elektrifikována - ať už jde o mild-hybridní, hybridní nebo čistě elektrický pohon," uvedl prezident.

Kromě osobních aut se v Nošovicích vyrábějí také dva typy šestistupňových převodovek. Používají se nejen pro vozy, které se tam produkují, ale rovněž se exportují do závodu v ruském Petrohradě, na Slovensko do sesterského závodu Kia v Žilině a od loňského roku také nově do závodu HAOS v Turecku.

Koronavirová pandemie ovlivňuje výrobu i letos a návrat k objemu výroby jako před pandemií automobilka předpokládá spíše až v příštím roce. Firma však spoléhá na své nové či loni vylepšené modely. "Plán pro rok 2021 byl proto stanoven na úrovni o 15 procent vyšší než počet automobilů vyrobených v roce 2020, konkrétně na 275 tisíc vozidel," uvedla firma.