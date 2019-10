Spekulace mají vliv na cenu emisních povolenek, říká šéf Bohemia Energy Písařík | E15.cz

Jak se letos daří skupině Bohemia Energy?

Po loňském mírném poklesu opět rosteme. Minulý rok byl pro všechny dodavatele energií velmi náročný zejména kvůli prudkému růstu cen elektřiny na burzách. Máme silnou zákaznickou základnu, dobrou finanční stabilitu, investujeme do dalšího rozvoje skupiny. A to vše by se mělo odrazit i na pozitivních hospodářských výsledcích.

Které faktory nyní hospodaření skupinu nejvíce ovlivňují?

Nadále jde zejména o růst ceny energií na velkoobchodním trhu. S tím nemůžeme nic udělat a postihuje to všechny dodavatele i zákazníky. Jde ale o to, v jaké míře. Díky naší konzistentní nákupní strategii se nám se daří stále držet ceny na té úrovni, která umožňuje našim zákazníkům dosahovat znatelných úspor oproti jiným dodavatelům.

Minulý rok došlo ke konci roku k prudkému zdražení cen elektřiny na trhu. Hrozí podobná situace nyní?

Nárůst ceny elektřiny na velkoobchodních trzích pokračoval i v letošním roce. Stojí za tím především zvýšení cen emisních povolenek a uhlí, které je při výrobě elektřiny v Evropě stále významně zastoupeno. Pokud nedojde k nějakým zásadním a nepředvídatelným změnám, výraznější posuny v ceně elektřiny na velkoobchodním trhu nyní neočekáváme.

Stále ovšem platí, že přímý a největší vliv na cenu elektřiny mají emisní povolenky. Vývoj jejich cen je do značné míry ovlivněn spekulacemi. Proto je velmi obtížné predikovat, zda je jejich aktuální cena opravdu podložena budoucí skutečnou spotřebou, anebo je nadhodnocena a reálná potřeba bude významně nižší. To však ukáže až čas. I když se to nyní nezdá, můžeme zažít pohyb cen elektřiny i směrem dolů, alespoň přechodně.

Jak se v letošním roce změnil trh s energiemi? Co trh nejvíce ovlivnilo?

Kromě negativ je tu i jedna pozitivní zpráva. Dodavatelé se konečně byli schopni domluvit na společném přístupu k ochraně zákazníka a pod taktovkou Svazu obchodu a cestovního ruchu vznikla „Deklarace účastníků trhu s elektřinou a plynem na ochranu spotřebitelů“. Smutnější ovšem je, že se nepodařilo prosadit i celkové změny legislativy, a to ani v té podobě, kterou jsme nepovažovali za zcela dostatečnou.

Na trhu se hovoří, že skupina Bohemia Energy je na prodej. Prodáváte skupinu?

Rozhodně ne, takové spekulace jednoznačně odmítám. Máme s rozvojem firmy dlouhodobé plány. Jsme nejrychleji rostoucí energetická skupina na českém trhu a v tomto trendu hodláme pokračovat i nadále.

Nezjišťovalo se přes trh ocenění skupiny?

Ne, k tomuto kroku by ostatně nebyl důvod. Zjišťovat ocenění firmy přes trh obecně nepovažuji za rozumné, protože to může vést k různým spekulacím.

Nebyla skupina na trhu v minulosti?

Také ne. Zájem případných investorů nás sice těší, ale vzhledem k tomu, že celá skupina je ve velmi dobré ekonomické kondici a plánuje další růst, prodej není na pořadu dne a ani v minulosti jsme o něm neuvažovali.

Jaké máte se skupinou Bohemia Energy plány do budoucnosti?

Stručně řečeno, pokračovat v nastoupeném trendu. A pokud bych měl prozradit jednu dlouhodobou ambici - chceme se stát dvojkou na trhu. (o pozici lídra soupeří ČEZ a E.ON)

Jak toho chcete dosáhnout? Plánujete další akvizice obchodníků s energiemi?

Primárně rosteme organicky, ale jak jsme v minulosti již několikrát ukázali, tak smysluplným akvizicím se nebráníme.

Podle informací z trhu ukončuje nyní skupina Bohemia Energy různé soudní spory? Co je důvodem?

V zájmu celé skupiny je ukončit veškeré soudní spory co nejdříve, iniciovali jsme tak třeba i jednání na úrovni našich konkurentů s tím, abychom předcházeli právním sporům. Chceme nejdříve spory týkající se především spotřebitelských otázek řešit smírnou cestou mezi obchodníky a nikoliv na půdě soudu či jiných orgánů. Zejména se snažíme předejít tomu, aby byl současnou složitou legislativou postižen zákazník, který často nemá šanci se ve spleti paragrafů vyznat. Například zjednodušení procesu změny dodavatele se snažíme prosazovat dlouhodobě, zákonodárci na to ale zatím bohužel neslyší…