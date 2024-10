Začátkem tohoto roku dostali vedoucí oddělení za úkol snížit stavy o tři procenta, což v případě Škody odpovídalo asi tisícovce zaměstnanců, zjistily v únoru Novinky.cz. Jeden z největších tuzemských zaměstnavatelů tehdy situaci řešil zčásti i přirozenou fluktuací, tedy například nenahrazováním odcházejících pracovníků. Vzhledem k problematické situaci, které nyní koncern čelí, se však škodovácké odbory obávají, že dojde k dalšímu propouštění, jež se může dotknout mnohem více lidí.

„Škoda Auto se nachází v období nejzásadnější transformace automobilového průmyslu, zejména s ohledem na přechod na elektromobilitu, výraznou digitalizaci procesů, nástup umělé inteligence a stále se zostřující konkurenční prostředí. To vše postupně má, nebo bude mít dopad na některé skupiny personálu,“ popisuje říjnové vydání listu Škodovácký odborář.

Odbory proto nabízejí „velké síto, které chrání každého jednotlivce v různých životních situacích – od nadbytečnosti až po zdravotní omezení“. Navrhovaná opatření mají předejít nucenému odchodu některých z celkem 37 tisíc zaměstnanců Škody a patří k nim například přesun pracovníků do jiných závodů. Jen v Česku má Škoda tři velké továrny v Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí.

Jedním z nových odborářských nástrojů je takzvaná „Diagnostika potenciálu“ zaměstnance. Firma bude každého pracovníka komplexně posuzovat, vypracuje hodnocení, identifikuje jeho potenciál, diagnostikuje jeho předpoklady a motivace. Zlepšit vlastní pozici ve firmě bude moci každý prostřednictvím rekvalifikací.

„Během kvalifikačního programu zůstává zaměstnanec zařazen na stávající pracovní pozici, která je předmětem organizační změny. Zároveň mu bude dvanáct měsíců garantováno zachování aktuálního tarifního zařazení,“ slibují odbory, a to i těm zaměstnancům, kteří v rámci reorganizace přijmou nabízenou pracovní pozici v nižší tarifní třídě. „Zcela zásadní je, že žádný zaměstnanec nepřijde o práci, aniž by to bylo projednáno s odbory KOVO a byly využity všechny možnosti a nástroje k zachování jeho pracovního poměru.“

Ochranné mechanismy, na které se odboráři odvolávají, vycházejí z kolektivních smluv s automobilkou. Naposledy se obě strany dohodly na nových podmínkách letos v únoru. Podle vyjednaného kompromisu Škoda od dubna zvýšila mzdové tarify o pět procent, a zaměstnanci automobilky také obdrželi takzvaný variabilní bonus za rok 2023 ve výši 96 tisíc korun a jednorázovou čtyřtisícovou odměnu.

Celkem tak mladoboleslavský výrobce vyplácí každému zaměstnanci v průběhu letošního roku na zaručeném a variabilním bonusu a dohodnuté jednorázové platbě v průměru přibližně 170 tisíc. V loňském prvním pololetí činil průměrný výdělek pracovníků výroby téměř sedmdesát tisíc.

„Tlak na evropské automobilky i dodavatele je už dnes nemalý a rychle stoupá s tím, jak klesají marže. Logicky hledají úspory v personálních nákladech, které bývají obvykle největší. Koncerny budou zeštíhlovat a zrychlí už tak výraznou automatizaci a robotizaci,“ míní hlavní ekonom společnosti Deloitte David Marek.

„Ty tlaky se přelijí do Česka především prostřednictvím dodavatelských firem, které zásobují automobilky v západní Evropě. U nich se tlak projeví rychleji a viditelněji než u Škody, Hyundai či Toyoty,“ vyjmenovává trojici automobilek, které v tuzemsku vyrábí.

Česká ekonomika na automobilovém průmyslu výrazně závisí. Na hrubém domácím produktu Česka se podílí téměř deseti procenty, navíc zaměstnává asi 180 tisíc pracovníků. Pokud by se započítaly i nepřímé pozice v dalších firmách, které s autoprůmyslem spolupracují, množství nepřímých pracovníků v tomto oboru činí téměř půl milionu, uvádí Sdružení automobilového průmyslu.

Kondici automobilek a jejich dodavatelů však nadále oslabují mimo jiné uvadající prodeje. Z posledních známých dat Evropského sdružení výrobců automobilů vyplývá, že v srpnu poklesl počet registrací nových aut v Evropské unii o více než osmnáct procent. Dvouciferné ztráty postihly všechny tři největší trhy, tedy Německo, Francii a Itálii.

To je také důvod, proč k výraznému propouštění postupně přistupují i tradiční velcí němečtí dodavatelé jako Bosch, Continental nebo ZF Friedrichshafen. „Velké korporace budou v příštích několika letech čelit snižování počtu pracovních míst, které bylo v tomto měřítku nevídané po celá desetiletí,“ upozornil odborný web Automobilwoche. Jen zmíněná trojice firem hodlá zrušit desítky tisíc pracovních míst.

Propouštění lze čekat i u samotných automobilek, naznačuje viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Radek Špicar: „Celý evropský autoprůmysl se nachází pod obrovským tlakem. Je nucen masivně investovat a projít náročnou transformací směrem k čisté mobilitě pod hrozbou masivních pokut, pokud by neuspěl. Do toho navíc přichází dravá konkurence z Číny, která se pomalu etabluje na evropském trhu. Některé značky si s výzvami poradí, jiné ne. U těch druhých bude propouštění zcela jistě jedním ze způsobů, jak se s tíživou ekonomickou situací vyrovnat.“