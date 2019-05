Odstartuje Trump obchodní válku s EU? Cla na evropská auta by poškodila i Česko | E15.cz

Na začátku května USA zvýšily tehdy desetiprocentní clo na zboží z Číny v objemu 4,6 bilionu korun na 25 procent. Nyní Trump rozhodne, zda bude obdobně postupovat i v případě starého kontinentu. „Český průmysl by takové opatření postihlo velmi silně. Kroky Donalda Trumpa nijak nepřispívají stabilitě evropských trhů. Myslím, že můžeme čekat různá překvapení – nebudou pro Evropu hospodářsky přínosné. Jen vytváří zbytečný zmatek,“ myslí si Emanuel Šíp, předseda dopravní sekce Hospodářské komory.

Nejtvrdší dopad by zvýšení cel mělo na sousední Německo, které se podílí na celkovém vývozu automobilových součástek z EU do USA více než polovinou. „Tady nastává velký problém, čeští subdodavatelé jsou na Německu významně závislí. Česká ekonomika musí počítat s oslabeným růstem,“ dodává Šíp s tím, že by na případné obchodní válce nevydělal nikdo.

„Omezení může dramaticky omezit výkonnost ekonomiky a ohrozit pracovní místa, a to nejen v sektoru automotive. Dle údajů Evropské komise je v případě zavedení tarifů v EU ohroženo až 4,7 milionu pracovních míst. Dle studie Vídeňského institutu pro mezinárodní otázky by zavedení vyšších cel mělo na ČR dopad až na úrovni 25 tisíc pracovních míst,“ připomíná Zdeněk Petzl, ředitel Sdružení automobilového průmyslu AutoSAP.

Ačkoliv české automobilky přímo do USA nevyvážejí, odvětví může být zasaženo zprostředkovaně. „Mezi hlavní české vývozní artikly přímo do USA patří pneumatiky, části motorů či brzdy. Vedle toho do Německa vyvážíme díly za asi 185 miliard korun a to již odpovídá zhruba pětině našeho exportu v oblasti automotive. Tyto díly pak většinou končí v německých vozech, které jsou - zejména v prémiové kategorii - hlavním exportním artiklem Německa do USA, přičemž USA jsou pro Německo největším obchodním partnerem,“ dodává Petzl.

Celkem do USA vyváží automobily patnáct zemí, osm z nich je z Evropy: Německo, Itálie, Velká Británie, Švédsko, Slovensko, Maďarsko, Španělsko a Finsko. Každá z těchto zemí v USA ročně prodá auta za více dvacet dva miliard korun.