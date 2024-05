Na trhu je nedostatek letadel, sláva! Takto mohou paradoxně jásat představenstva některých aerolinek. Mohou totiž využít aktuálně vysoké ceny nových strojů tím, že jimi dříve - samozřejmě levněji - objednané stroje pošlou opět na trh. Prodávají je leasingovým společnostem v podstatě ihned poté, co je obdrží od Airbusu či Boeingu. Výnosný, avšak riskantní byznys narostl v některých případech do té míry, kdy je pro dopravce přeprodej těchto letadel podobně důležitý jako samotná přeprava cestujících.

Stroj na peníze dokázal úspěšně rozjet například maďarský Wizz Air nebo Frontier Airlines z Denveru. Wizz Air takto vydělal 245 milionů eur za uplynulý finanční rok, meziročně o 146 procent více. Frontier navýšil příjmy z přeprodeje letadel jen za první letošní čtvrtletí o 78 procent na 71 milionů dolarů. Patrně ne naposledy. „V aktuálním čtvrtletí pravděpodobně znovu dosáhne podobných výsledků,“ cituje agentura Reuters Roba Morrise, šéfa poradenství ve společnosti Cirium.

S přeprodejem letadel mají aerolinky i leasingové společnosti dlouholeté zkušenosti. Jen výjimečně však dochází k tak významným rozdílům v cenách strojů. Hlavním důvodem nevšední situace na trhu je nedostatek dopravních letadel. Aerolinky jich letos obdrží o devatenáct procent méně, než trh očekával, spočítala poradenská společnost AeroDynamic Advisory.

Airbus a Boeing totiž dál narážejí na potíže v dodavatelských řetězcích, které se jim od propuknutí pandemie covid-19 nepodařilo plně obnovit, a také obtížně nacházejí personál do továren. Navíc se očekává, že v jakýkoliv okamžik mezi roky 2024 a 2026 bude uzemněno v průměru vždy kolem 350 airbusů A320neo kvůli inspekcím motorů Pratt & Whitney. Tolik letadel, po kolika je poptávka, tak ve vzduchu hned tak nebude.

„Výsledkem je, že cena nových letadel je o dvacet procent vyšší než v období před pandemií,“ říká John Heimlich, hlavní ekonom sdružení zámořských dopravců Airlines for America. Například vedení zmíněného Frontieru nyní těží z odvahy, s jakou načasovalo nákup letadel.

K velké objednávce se odhodlalo v roce 2021, tedy v době, kdy se ještě letecká doprava zdaleka nevzpamatovala z těžké rány, kterou jí zasadila pandemie, a na trhu panovala nejistota. Dnes mají tehdy pořízená letadla o desítky procent vyšší cenu. Celkem má Frontier objednaných více než dvě stě airbusů, a to až do roku 2029. Lze očekávat, že jejich prodejem více než ochotně vylepší své budoucí rozvahy.

Podobně s letadly spekulují i další dopravci po celém světě, Reuters zmiňuje především americké trio Delta, American Airlines nebo United Airlines. Letadla prodávají se ziskem leasingovým společnostem, od kterých si je pak pronajímají, byť dráže než před pandemií: podle Heimlicha z Airlines for America leasing podražil asi o třetinu. Například za leasing jednoho Airbusu A321neo utratí aerolinka v současnosti asi 455 tisíc dolarů měsíčně, vyplývá z dat Cirium.

Konkrétně případ Frontieru je natolik mimořádný, že vzbuzuje obavy o udržitelnost takového byznysu. Analytici varují, že společnost začíná být více závislá na těchto obchodech než na samotné dopravě cestujících. „I nadále jsme znepokojeni přemírou příjmů z těchto obchodů, které čím dál významněji ovlivňují ziskovost Frontieru,“ uvedl například analytik JP Morgan Jamie Baker.

„Je to hlavní část našeho byznysu, ty příjmy jsou skutečné,“ prohlásil směrem k investorům šéf Frontieru Barry Biffle. Akcie společnosti za poslední rok odepsaly asi třetinu hodnoty, v letošním roce stagnují. Leasingové společnosti pohled Biffleho sdílí, například AerCap. Jeho ředitel Aengus Kelly například očekává, že nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou potrvá na trhu s letadly ještě do konce této dekády.

Fakt, že nová letadla vylétávají z továren Airbusu či Boeingu na trh pomalejším tempem, však má i oběti. Například brazilský dopravce Gol letos zkrachoval poté, co se nedokázal vypořádat mimo jiné s dražším leasingem. Reuters uvádí, že ke krachu došlo poté, co Boeing dopravci nedoručil objednaná letadla. Kdyby se tak stalo, Gol by je mohl výhodně zobchodovat a financovat svůj provoz, uvedla agentura Reuters.