🛩️ Ryanair pouští Kiwi.com ke svým letenkám

Válečná sekyra je definitivně zakopána. Platforma pro nákup letenek Kiwi.com a aerolinky Ryanair, které na konci dubna oznámily uzavření dohody o spolupráci, nyní odhalily její detaily a spolupráci oficiálně spustily. Společnosti budou sdílet informace o cestujících, Kiwi.com může bez hrozby dalších sporů nabízet letenky Ryanairu a irský gigant se prostřednictvím Kiwi.com dostane k zákazníkům ze zemí, ve kterých dosud nepůsobí. Detaily vysvětlují CEO Ryanairu Eddie Wilson a spoluzakladatel a CEO Kiwi.com Oliver Dlouhý v krátkém rozhovoru.

Specialitou Kiwi.com je propojování letů nezávislých aerolinek. Funguje jinak než ostatní vyhledávače leteckých spojení, které vyhledávají lety jen s přestupem na lety stejné aerolinky či v rámci partnerství, která mezi sebou mají dojednaná dopravci. Aerolinky tak kryjí rizika spojená se zpožděnímí a zmeškanými přestupy. Původně brněnský vyhledávač naopak propojí lety bez ohledu na dohody mezi dopravci a nabízí cestujícím zajištění pro případ nepravidelností v letecké dopravě.

Ryanair v minulosti vedl – a v některých případech stále vede – rozsáhlé spory s Kiwi.com a dalšími online prodejci letenek kvůli tomu, zda smějí bez souhlasu přeprodávat jeho letenky. Kritizoval mimo jiné to, že s ním prodejci nesdílejí informace o cestujících, se kterými pak nemůže dopravce přímo komunikovat. Kritizoval také praxi prodejců jeho letenek, kteří si k ceně u Ryanairu přidávají své poplatky, aniž by zákazníka jasně informovali o tom, z čeho se jím zaplacená suma skládá.

Ryanair pak po cestujících, kteří letenky zakoupili u zprostředkovatelů, požadoval dodatečné ověření identity. To odmítala jak Kiwi.com, tak další prodejci i některé evropské spotřebitelské organizace. Tyto pře ale nyní obě společnosti nechávají za sebou, byť na otázku, zda jsou všechny vzájemné soudní spory již uzavřené, neodpovídají představitelé obou firem přímo. „Nyní mezi sebou nemáme konflikty,“ prohlásil na tiskové konferenci Wilson. Dlouhý téma nechtěl komentovat s odvoláním na doporučení právních zástupců společnosti.

V rozhovoru se vedle partnerství Kiwi.com a Ryanairu vracím i k tématu jednoho z minulých Jet lagu – boji Ryanairu proti státním podporám pro konkurenční aerolinky.

Zahájí Ryanair spolupráci s dalšími online cestovními agenturami a prodejci letenek?

Wilson: S některými takovými společnostmi, například v Irsku nebo ve Španělsku, už spolupracujeme. Jsou tu ale agregátory, které si k cenám našich letenek přidávají netransparentní přirážky. Je to jako jít do Zary, koupit si jejich zboží a pak ho prodávat na ulici za víc.

Kiwi se od některých takových firem liší v tom, že má skutečný obchodní model, bere na sebe podnikatelské riziko. Poskytuje vlastně pojištění na letech nespolupracujících aerolinek.

Jaký díl prodejů Ryanairu půjde podle vašich očekávání přes Kiwi.com?

Wilson: Takto se na to vůbec nedíváme. Nezáleží nám na tom, zda zákazníci koupí naše letenky u nás, u Kiwi nebo u jiných online cestovních agentur. Rádi s prostředníky spolupracujeme, pokud máme kontaktní a platební údaje zákazníků a prostředníci si k cenám našich letenek nedávají skryté přirážky.

Ryanair se v posledních letech pustil do několika sporů s Evropskou komisí ohledně jejích rozhodnutí schválit státní podporu pro řadu aerolinek v době pandemie. Soudní dvůr EU sice dal Ryanairu za pravdu, zároveň ale zatím nerozhodl o odnětí podpor dopravcům, kteří ji navíc už ve valné většině případů státům vrátili. Jste s výsledkem spokojeni?

Wilson: Neřekl bych s jistotou, že se to (rozhodnutí o vrácení podpory – pozn. red.) nestane. Ale jak známe Evropskou komisi, je nepravděpodobné, že by se to stalo. Ale myslím, že to stanovuje standart pro příště. Máme být v Evropě, máme mít společný trh, ale když se něco stane, tak jenom proto, že jste bývali národní leteckou společností, nyní vlastněnou soukromými investory, stát vstoupí do hry a zachrání vás. A to je pokřivování trhu.

Nás nikdo zachraňovat nebude. Irská vláda by toho ani nebyla schopna a tak jako tak by to pravděpodobně neudělala, protože jsme rozkročeni napříč Evropou. A pokud se Ryanair musí spoléhat na vlastní zdroje a vést své podnikání obezřetně, proč by to samé neměli dělat i všichni ostatní? Teď Evropská komise začíná posuzovat některá spojení aerolinek – konsolidace v Evropě by měla pokračovat.

Myslím, že jsme zkrátka stanovili důležitý referenční bod pro příští krize. Nemyslím si, že by evropští daňoví poplatníci něco takového znova dovolili. Jak je to možné, že 11 milionů Portugalců utratilo ze svých daní 3,5 miliardy eur za aerolinku, která je ve výsledku menší než předtím?

Zmínil jste konsolidaci evropských aerolinek. Jste na tomto poli aktivní?

Wilson: Ne. Pro zákazníky v každém případě není dobře, že aerolinky jsou fragmentované, že tu jsou perfektní aerolinky, které možná nepřežijí. Pokud utvoříte skupinu silných aerolinek, tak máte lepší pozici i lepší servis a tak dále. Myslíme si, že konsolidace v Evropě skončí u čtyř velkých skupin – IAG, Air France-KLM, Lufthansy a Ryanairu. Teď máme v Evropě kousek nad dvaceti procenty trhu.

V této čtyřce se tedy hodláte udržet výhradně organickým růstem?

Wilson: Nikdy neříkej nikdy. Během jsme několik akvizic učinili. V roce 2003 jsme koupili Buzz, převzali jsme britskou dceru KLM a naposledy v roce 2019 jsme získali aerolinky Lauda. Teď máme ale objednaná letadla a preferujeme organický růst.

Přesuňme se ke Kiwi.com. Je nyní uzavřená dohoda s Ryanairem předlohou pro partnerství s dalšími aerolinkami?

Dlouhý: Každá aerolinka je jiná. Ale pokud by toto mohla být předloha pro ostatní aerolinky, bylo by to úžasné. Od prvního setkání jsme měli dohodu podepsanou za několik týdnů a dva měsíce nám trvala technologická integrace. Obvykle když jednáme s aerolinkami, trvá to roky. Pokud by každý jednal takto rychle a férově jako Ryanair, byl bych opravdu šťastný. Bohužel to ale tak není.

Částečně tedy stále zůstáváte u dřívějšího modelu fungování, kdy partnerství s aerolinkou nebylo nezbytnou podmínkou pro nabízení jejích letenek?

Dlouhý: Máme partnerství s více než 250 aerolinkami. Navazujeme partnerství, kdykoliv to dává smysl pro zákazníky, ale ne za každou cenu. Rádi bychom se dohodli s každým, ale ne vždy jsou zájmy zákazníků v souladu se zájmy aerolinek.

Kiwi.com na začátku letošního roku oznámilo první hromadné propouštění ve své historii, odešly dvě stovky lidí. Je už nyní situace ve firmě stabilizovaná a další snižování počtu zaměstnanců nehrozí?

Dlouhý: Musím říct, že to bylo zdaleka nejtěžší rozhodnutí mého života. Doufám, že se to znovu nestane. V tuto chvíli rozhodně nic takového neplánujeme. Firma je zdravá a zisková.

🛩️ Wizz Air se vrátil k zisku

Maďarské aerolinky Wizz Air se v uplynulém fiskálním roce, který končí 31. března, vrátily k zisku. Společnost vydělala 438 milionů eur po předloňské ztrátě 467 milionů eur. A dodává, že fiskální rok 2025 bude plný změn.

Wizz Air na rozdíl od konkurenčního Ryanairu, který varoval, že ceny letenek v létě neporostou tak rychle, jak se dříve čekalo, na straně poptávky nevidí problém. „Potýkáme se s nedostatečnou kapacitou vzhledem k poptávce po našich službách,“ uvedl šéf společnosti József Váradi. „To tlačí výnosy nahoru,“ dodal s tím, že pokud nyní některé aerolinky hovoří o zpomalení růstu cen, je to tím, že donedávna prudce zdražovaly.

Ani Wizz Air, který na rozdíl například od Ryanairu spoléhá na letouny Airbus, se nevyhnul problémům se svou flotilou. U nových Airbusů A320neo se to týká především pohonných jednotek Pratt & Whitney GTF, které kvůli výrobním vadám procházejí povinnými inspekcemi. To podle Wizz Airu v aktuálním fiskálním roce zbrzdí jeho růst.

Zatímco na zavedených evropských trzích hodlá Wizz Air hlavně držet pozice, šanci pro expanzi spatřuje především na východě. „Jakmile tyto země liberalizují své trhy, jako se to stalo ve střední a východní Evropě před 20 lety, vytvoří to další významné příležitosti k růstu,“ prohlásil Váradi.

🛩️ Dvě pětiny dreamlinerů čeká povinná inspekce

Kvůli špatně vyrobeným spojovacím prvkům trupu musí během 48 měsíců projít kontrolou 468 letounů Boeing 787 Dreamliner. To představuje více než 40 procent dosavadní produkce. Vyplývá to z nedávno zveřejněného bulletinu Boeingu.

Kontrola se týká letounů 787-9 a -10 vyrobených od srpna 2016 do října 2020. Díly dodané italskou společností Leonardo byly vyrobeny z jiného materiálu, než nařizovala specifikace. Leonardo na chybu Boeing sama upozornila s tím, že chyboval její dodavatel.

Dreamlinery čeká další prověrka|profimedia.cz

🛩️ Němci chtějí brát ohledy na planetu, ale zájem o letecké zájezdy roste

Letecká doprava v Německu zažívá boom, a to navzdory přesvědčení, že letadla výrazně přispívají ke klimatické krizi. Ve většině spotřebitelských šetření a průzkumů v Německu se lze dočíst, že Němci prcmseferují udržitelný způsob života, jehož součástí je i méně létání; například analýza společnosti HolidayCheck ukázala, že 45 procent dotázaných přikládá velkou důležitost dodržování principu udržitelnosti. Na počet prodaných leteckých zájezdů to ale nemělo vliv, prodeje letenek rostly loni i letos.

Počet leteckých zájezdů je vyšší než kdykoli předtím. Letecké společnosti hlásí obrovský zájem o leteckou dopravu na místa dovolených, především pak do Turecka a do Španělska, kam samozřejmě patří i mezi Němci stále velmi oblíbená Mallorca. V průzkumech deklarované přání omezit počet letů se nenaplnilo a předpovědi na další roky jsou podobné. Němci by možná rétoricky, v hlavě, chtěli méně létat, když ale hlasují při dovolených nohama, letecká doprava válcuje tu automobilovou, o železniční nemluvě.

Celkové výdaje Němců za dovolenou v přelomovém roce 2019 dosáhly 73 miliard eur, loni už to bylo 87 miliard eur. Němci vloni podnikli 65 milionů cest na dovolenou, která trvala pět a více dní. Za hlavní letní dovolenou daly německé domácnosti v průměru 1337 eur na osobu (34 tisíc korun), pro tradiční rodinu se dvěma dětmi to je skoro 130 tisíc českých korun. Cesty na dovolenou jsou na druhém místě nejdůležitějších výdajů rodin, hned za nákupy jídla.

