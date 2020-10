Petrochemický Unipetrol se propadl do stamilionové provozní ztráty | E15.cz

Petrochemickému holdingu Unipetrol v letošním třetím čtvrtletí meziročně klesly tržby o 35 procent na 22,6 miliardy korun. Firma se propadla do provozní ztráty 600 milionů korun, zatímco ve stejném období loňského roku vykázala provozní zisk 2,5 miliardy korun. Vyplývá to z údajů z dnešní tiskové zprávy společnosti. Údaje za tři čtvrtletí roku dohromady firma neuvedla.

„Stejně jako v předchozích měsících, i nadále sledujeme významný dopad nepříznivé makroekonomické situace, kvůli které jsou naše marže nízké. Aktuálně jsme v období kolapsu trhu s leteckými palivy a přebytku nabídky nafty na globálních trzích,“ řekl dnes generální ředitel Unipetrolu Tomasz Wiatrak.

„Ve třetím čtvrtletí jsme zaznamenali negativní makroekonomický efekt ve výši více než jedné miliardy korun. Interně nyní musíme pracovat se scénářem, který předpokládal kolaps v oblasti nabídek a delší návrat na úroveň poptávky před koronavirem,“ dodal.

Objem zpracované ropy Unipetrolem činil ve třetím čtvrtletí 1,914 milionu tun. Investice činily 1,2 miliardy korun, o 200 milionů korun méně než před rokem. Mluvčí firmy Pavel Kaidl však řekl, že celoroční investice firmy letos budou přes současnou situaci dosud nejvyšší.

„I přes nelehkou situaci pokračujeme v mohutných investicích do modernizace našich výrobních areálů, do výzkumných a vývojových projektů a do rozvoje čerpacích stanic Benzina v Česku a na Slovensku. Letos celkově proinvestujeme rekordní částku přesahující deset miliard korun,“ uvedl.

Na konci září Unipetrol oznámil, že převzal ve svém areálu v Záluží u Litvínova na Mostecku od dodavatele druhou část nové polyetylenové jednotky a dokončil tak největší investici v českém chemickém průmyslu.

Na jaře uvedl do provozu první část jednotky, zařízení vyrábějící přírodní polyetylen. V září spustil i druhou výrobní část, kde vzniká černý polyetylen. Celkové investiční náklady byly 9,6 miliardy korun, start projektu oznámil Unipetrol na podzim 2015.

V maloobchodním segmentu Unipetrol v Česku pod značkou Benzina provozoval ve třetím čtvrtletí letošního roku 416 čerpacích stanic. Bistrem Stop Cafe vybavil další dvě čerpací stanice, tento koncept občerstvení je tak aktuálně dostupný na 310 stanicích.

Tržní podíl z maloobchodního prodeje pohonných hmot v České republice má firma čtvrtinový, je dlouhodobým lídrem trhu. Na Slovensku Benzina ve třetím čtvrtletí letošního roku otevřela další dvě čerpací stanice, celkově jich tam má nyní 13.

Skupina Unipetrol je největší rafinérskou a petrochemickou společností v Česku. Zaměřuje se na zpracování ropy a na výrobu, distribuci a prodej pohonných hmot a petrochemických produktů – zejména plastů a hnojiv. Od roku 2005 je Unipetrol součástí polské skupiny PKN Orlen, která je od předloňska jediným vlastníkem firmy.