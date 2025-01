Pražský závod výrobce pneumatik Mitas, který do letošního června po více než 90 letech ukončí výrobu, je dlouhodobě neefektivní a spoléhá se na zastaralé postupy. V tiskové zprávě to potvrdila japonská společnost The Yokohama Rubber Company (YRC), která je majitelem. Potvrdila tak čtvrteční informace serveru Novinky.cz o plánu uzavřít pražskou továrnu do letošního června. Uzavření továrny by se podle Yokohamy mělo dotknout zhruba 270 pracovníků.