Pražská teplárenská ukončuje provoz starého zdroje v Holešovicích | E15.cz

Nový zdroj splňuje podle firmy zpřísněné emisní normy a limity, a to i do budoucna. Obchodní ředitel PTAS Tomáš Sluka uvedl, že rozdíl v produkci oxidu uhličitého mezi starým a novým zařízením je 82 procent. Zdroj má sloužit k pokrytí zimní výkonové špičky nebo jako záloha pro případ selhání centrálního systému. "Jinak bude vypnutý a teplo pro Holešovice bude proudit z centrálního zdroje v Mělníku," uvedla společnost.

S ukončením provozu starého parního a vybudováním nového horkovodního zdroje souvisí podle PTAS také výměna parovodního potrubí za nové horkovodní. "Pražská teplárenská letos dokončila dlouhodobý projekt konverze parovodů v Holešovicích, kde postupně vyměnila 25 kilometrů tras bez nároku na investiční dotace," podotkl výrobní ředitel firmy Roman Koranda.

PTAS dodala, že celkově letos teplárny po celé ČR vyměnily 22 kilometrů parních rozvodů, což je nejvíce za posledních peníze let. Modernizace sítí a zařízení podle ní významně přispívá k minimalizaci tepelných ztrát a k energetickým úsporám.

Pražská teplárenská je z hlediska počtu provozovaných zařízení jednou z největších teplárenskýchspolečností v Česku. Teplo dodává zhruba do 225.000 domácností a do desítek dalších administrativních budov, průmyslových podniků, školských a zdravotnických zařízení. Firma patří do skupiny EP Infrastructure (EPIF) z Křetínského Energetického a průmyslového holdingu.