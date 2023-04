Premiéra čínských automobilek. Doma prodají více aut než zahraniční značky | e15.cz

Největší světový trh s automobily včetně elektromobilů má nakročeno k historickému milníku. Vůbec poprvé by letos měly čínské automobilky na domácím hřišti prodat více vozů než veškerá zahraniční konkurence, jež se potýká s masivními propady prodejů i tržních podílů. Své o tom vědí nejen ve Škodě Auto, ale i v německých, amerických, japonských či korejských koncernech. Po dekádách zdánlivě neotřesitelné dominance tradičních automobilek na klíčovém trhu nastává změna. Vládu přebírají domácí značky v čele s kolosem BYD, které navíc zdárně pronikají i na trhy evropské.

Loni připadal na čínské výrobce osobních vozů 47procentní tržní podíl. „Podíly zahraničních značek v Číně krvácejí. Proto očekáváme, že letošní rok bude vůbec prvním celým kalendářním rokem, ve kterém prodají lokální značky více aut než globální,“ citují Financial Times Billa Russoa, zakladatele šanghajské poradenské společnosti Automobility a bývalého šéfa značky Chrysler v Číně.

Americké koncerny si jen za první dva měsíce roku pohoršily v prodejích na čínském trhu o tři13 procent, německé o 21, korejské o 25 a japonské dokonce o 40 procent. Čínské skupiny stagnovaly, odepsaly jedno procento, jak vyplynulo z dat Čínské asociace automobilových výrobců.

Nečekaně rychlá ztráta pozice tvrdě zasáhla i Škodu Auto, pro kterou byla Čína dlouhé roky největším odbytištěm. Pro představu: ještě v roce 2018 prodala na svém tehdy druhém největším trhu v Německu necelých 177 tisíc aut, ale v Číně 341 tisíc. Propad škodováckých prodejů v Číně loni pokračoval, činil 37 procent, a zastavil se tak na necelých 45 tisících vozů.

Pokud Číňané doma skutečně prodají více svých vozů, než zahraniční konkurence, budou za tento bezprecedentní úspěch částečně vděčit Tesle. Automobilka Elona Muska koncem loňského roku srazila ceny v některých případech až o dvacet procent, čímž přilákala řadu zájemců a zároveň donutila konkurenci vstoupit do cenové války.

„Čínští spotřebitelé reagovali upřednostněním levnějších a novějších modelů od BYD,“ konstatují Financial Times. Jen v lednu a únoru tak čínský gigant prodal více než pětinásobek vozů oproti Tesle. Podstatně blíže ke spokojenosti než Musk tak má investorský guru Warren Buffett, jehož Berkshire Hathaway drží v BYD třináctiprocentní podíl. V lednu a únoru BYD ovládal už čtyřicet procent trhu, meziročně si o šest procent polepšil, Tesla naopak mírně klesla na necelých osm procent.

Dění na největším trhu světa, kde se loni v rámci maloobchodu prodalo 20,5 milionu osobních aut – z toho téměř 5,7 milionu s alternativním pohonem – je důrazným varováním mimo jiné pro evropské automobilky. Jejich ztráty se zdaleka nemusejí zastavit na čínských hranicích. Jen BYD dokázal v prvním čtvrtletí čtrnáctkrát zvýšit prodeje elektromobilů v zahraničí. Udal jich téměř 39 tisíc a míří mnohem výše. Úspěšný je i doma, za první tři měsíce zvýšil prodeje o devadesát procent na 552 tisíc vozů, z nichž téměř polovinu tvořily čistě elektrické vozy. S nimi chce dobýt Evropu, kde zvažuje výstavbu vlastní továrny.

Zálusk na starý kontinent si však dělají také Dongfeng, Geely, MG či NIO. Svůj podíl na prodejích v Evropě loni čínské značky skoro zdvojnásobily na téměř deset procent, když udaly přes 152 tisíc aut, jak už dříve uvedla francouzská poradenská společnost Inovev. Především BYD, ale i další čínští producenti ovládají celý výrobní řetězec, nebo jeho značnou část, tedy jak těžbu surovin potřebných k výrobě baterií, tak výrobu akumulátorů. To jim umožňuje konkurovat levnějšími elektromobily.

„Výrobu bateriových článků musíme co nejrychleji lokalizovat, to je jasné, v Číně to pochopili už dávno. Vyrábějí si všechny komponenty. Indie půjde podobnou cestou a Evropa nesmí zaspat,“ konstatoval v exkluzivním rozhovoru pro deník E15 člen představenstva Škody Auto zodpovědný za výrobu a logistiku Michael Oeljeklaus. Interview s ním přineseme v příštích dnech.

Z rozběhnutých závodů o ovládnutí budoucího obchodu s elektromobily může těžit i Česko. Stavbu továrny na klíčové bateriové články v Líních na Plzeňsku zvažuje koncern Volkswagen. Několikrát odkládané rozhodnutí má padnout „velmi brzy“. Byla by to největší investice zahraničního subjektu v tuzemsku, měla by činit zhruba 120 miliard korun. Deník Právo zase informoval, že jihokorejské LG chce stejnou továrnu zbudovat na severní Moravě. S dalšími třemi jinými hráči jedná podle svého vyjádření ČEZ.