Byznys Lubomíra Dvořáka je tak specifický, že by mu český trh nemohl stačit. Vyvinul a patentoval technologii speciálních svahových sekaček, které brázdí sportovní areály, náspy u silnic, dálnic, řek či železnic na celém světě. Jeho firma z Vysočiny více než kterákoliv jiná nyní pociťuje zmatky na světových trzích vyvolané administrativou prezidenta Donalda Trumpa. Kvůli vstupu na trh založil dceřinou společnost Spider Mower USA, která sídlí na Floridě a nyní chystá přesun části výroby právě do USA. „Myslím si, že tento americký přístup bude pokračovat, bez ohledu na to, kdo bude u moci,“ odůvodňuje v rozhovoru pro e15.

Jednou z věcí, která vás od Spojených států dlouho odrazovala, byla politika Joea Bidena, který například městům přikázal nakupovat v zakázkách jen americké výrobky. Jak tuhle politiku hodnotíte po zkušenosti s administrativou Donalda Trumpa?

Obě administrativy, ať už ta předchozí pod vedením prezidenta Bidena, nebo ta současná pod prezidentem Trumpem, mají jedno společné. Kladou silný důraz na podporu domácí výroby. Jen se k tomu staví trochu jinak. Biden to řešil spíše přes veřejné zakázky, Trump je v tom otevřenější a klade důraz na tvrdší podmínky pro dovoz. Z našeho pohledu se ale v praxi tolik nemění. Amerika prostě chrání svůj průmysl, a kdo tam chce uspět, musí být na přímo na místě. My jsme to pochopili a snažíme se tomu přizpůsobit. Nestačí jen exportovat z Evropy, je potřeba budovat i místní síť.

Myslíte tedy, že ochranářská politika země bude více či méně pokračovat a stane se trvalým trendem?

Ano, myslím si, že tento přístup bude pokračovat, bez ohledu na to, kdo bude u moci. Spojené státy čím dál víc podporují domácí firmy – a to nejen symbolicky, ale i systémově. Ať už se to týká veřejných zakázek, dotací nebo daňových zvýhodnění. Pokud chceme být součástí tamního trhu, musíme na to reagovat. Částečný přesun výroby je tedy logickým krokem. Zároveň to ale neznamená, že bychom se chtěli stěhovat z Evropy, naopak, chceme rozvíjet různé trhy paralelně.

Co váš přesun do Států obnáší po technické stránce?

Zatím jsme ve fázi příprav a plánování. Uvažujeme o modelu, kdy by se hlavní komponenty vyráběly u nás v České republice, ale finální montáž, testování a případné úpravy by probíhaly přímo v USA – konkrétně na Floridě, kde už máme naši pobočku. Tím bychom dokázali splnit i požadavky na lokalizaci výroby, které v USA hrají stále větší roli. Investice nebude malá, ale budeme ji rozdělovat postupně podle toho, jak poroste poptávka.

Máte třeba nabídku vládní podpory své investice v USA?

V USA se ukazuje, že když se tam firma rozhodne investovat a rozjet výrobu, místní i státní úřady s tím umějí aktivně pomoci. Nabízejí daňové zvýhodnění, podporu při hledání vhodného zázemí nebo pomoc s náborem zaměstnanců. Je vidět, že o investory opravdu stojí – a nejen na papíře.

A v Česku vám někdo pomocnou ruku podává?

Co se týče podpory ze strany České republiky, tam zatím žádný konkrétní nástroj, který by nám pomohl s rozvojem v zahraničí, využívat nemůžeme. Je to škoda. Jsme česká firma, odvádíme daně, a přitom se snažíme prosadit ve světové konkurenci. Podpora exportérů by měla být strategická věc, ne jen jednorázové akce. I malá pomoc by mohla českým firmám výrazně zjednodušit vstup na složité trhy, jako je třeba právě ten americký.

Neobáváte se dalších kroků politiky USA, které mohou mít dopad například na nedostatek tamních zaměstnanců?

Problém s nedostatkem pracovní síly se netýká jen USA, vidíme ho i v Evropě. V technických oborech, jako je strojírenství nebo výroba a servis, je těžké najít kvalifikované lidi.

V Americe je to ale –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ počítám –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ složitější?

Náklady na pracovní sílu jsou vyšší. I proto se snažíme naše stroje neustále zjednodušovat pro obsluhu a servis a posouvat je směrem k autonomii. Věříme, že technologie mohou být součástí řešení i tam, kde chybí pracovníci.

Jakou roli ve vaší výrobě bude nadále hrát Evropa, potažmo Česko?

Česko je a zůstane základem celé firmy. Máme tady vývoj, výrobu i kompletní zázemí. Zkušený tým, fungující síť dodavatelů, silné know-how – to všechno chceme dál rozvíjet. Evropa pro nás navíc zůstává největším trhem. A i když rozšiřujeme aktivity v zahraničí, tady je náš domov a těžiště celé firmy. Spojené státy vnímáme jako další trh, ne jako náhradu.

Jak cla ovlivní globální obchod? Protože vy vyvážíte i do jiných států, zejména do Japonska…

Cla obchod určitě komplikují. My máme výhodu v tom, že působíme na různých trzích, od Evropy přes Asii až po Austrálii. Pokud se v jednom regionu objeví nějaká překážka, můžeme se opřít o jiné trhy. Ale obecně platí, že čím více bariér se zavádí, tím víc musíme plánovat a přizpůsobovat výrobu i logistiku. Japonsko je v tomto ohledu stabilní a dlouhodobě s ním máme dobré zkušenosti. Ale i tam sledujeme, jak se mění přístup k dovozu a lokálním partnerům. Z hlediska současné situace v USA předpokládáme, že naše cenová pozice bude pod tlakem. Místní podmínky více nahrávají firmám s domácí výrobou.