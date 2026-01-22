Dotace na elektromobily? Němci konečně nahrnou levnější passaty do Česka, jásá Vaněček z AAA Auto
- Německo spouští štědré dotace na pořízení nových elektromobilů.
- Český zákazník by se tak mohl dočkat kvalitnější nabídky.
- Dotacím přizpůsobí svou strategii i AURES Holdings, provozovatel největší středoevropské sítě autobazarů AAA AUTO, říká generální ředitel sítě Petr Vaněček.
Berlín vyčlenil tři miliardy eur (73 miliard korun), kterými hodlá zvýhodnit nákup asi osmi set tisíc nových čistě elektrických vozů a plug-in hybridů. Dotace je štědrá, v přepočtu může činit až 150 tisíc korun na auto. Cílí na domácnosti s relativně nižšími až středními příjmy do osmdesáti tisíc eur hrubého ročně (1,95 milionu korun).
Předpokládáte, že na trhu výrazněji přibude ojetých spalovacích vozů, kterých se budou zbavovat úspěšní žadatelé o dotaci? Německo je největším evropským tržištěm a bavíme se o nemalém množství vozů, které by se dalo do pohybu...
Počítám, že se bude jednat o stovky tisíc ojetých spalovacích aut, které zamíří z Německa na evropské trhy, z toho nižší desítky tisíc do Česka. Bylo by to velmi pozitivní jak pro nás, tak pro české zákazníky, kteří marně pátrají po vozech střední třídy a jsou nuceni volit alternativy. Nabídka takových ojetých automobilů se totiž v posledních letech brutálně zmenšila – rámcově se jedná o vozy typu Volkswagen Passat s cenou mezi dvěma a čtyřmi sty tisíci.
Důvod je prostý: nové automobily po postpandemické inflační vlně zdražily natolik, že cena vozů z nižší střední třídy už zdaleka nestartuje na třech stech tisících, ale o polovinu výše. Takže auta jako Passat, která byla dříve k mání od osmi set tisíc, dnes začínají na 1,2 milionu. Lidé jsou ochotní akceptovat zdražování v nižší, nanejvýš ve střední třídě, což je například Škoda Octavia.
Ve vyšších třídách už to platí mnohem méně, takže se takových nových vozů také prodávalo mnohem méně, proto nyní na trhu chybí jako ojeté. To platí v Česku i Evropě. Poptávka se hodně koncentrovala do vozů SUV nižší střední kategorie à la Škoda Karoq. Do vozů, jejichž ceny jsou pro běžného zákazníka ještě relativně akceptovatelné.
Přizpůsobíte svou strategii výkupu ojetých aut v reakci na německé dotace?
Už se nad tím zamýšlíme. Ten program bude mít minimálně půlroční zpoždění, než se naplno projeví a začne generovat zánovní vozy. Utkáme se o ně s obchodníky z celé Evropy. U zánovních aut je to složité. My jsme limitovaní tím, kolik je schopný zaplatit český, polský nebo slovenský zákazník. Z historických zkušeností víme, že vítězí zákazník ze západní Evropy, který je za tato auta ochotný zaplatit více.
Předpokládate, že část z nových elektrovozů, které si Němci díky dotacím pořídí, zamíří po pár letech k českým zákazníkům? Že by tak Německo nepřímo rozhýbalo i tuzemský sekundární trh?
To se rozhodně stane. Ta auta půjdou za hranice tam, kde za ně spotřebitelé budou ochotni zaplatit. Z Německa často putují do Polska, kde je poptávka po elektrovozech mnohonásobně větší než v Česku. U nás je zase nedostatek elektroaut na sekundárním trhu, i u nás bude zájem. Otázka je, jestli za ně bude český zákazník ochoten zaplatit více než polský.
Jak se vlastně prodávají elektromobily ve vaší síti autobazarů?
V roce 2023 jsme jich jako skupina prodali čtyři stovky, předloni devět set a loni už přes dva tisíce z celkových 111 tisíc. Letos očekáváme podobný růst. Trh roste, byť ne tak dynamicky, jak by si asi automobilky, které potřebují splnit emisní limity, představovaly. Nejprodávanějším modelem je u nás stále Tesla Model 3. Když její cena spadla pod půl milionu, prodeje rostly raketově.
O tato čtyř- až pětiletá auta je enormní zájem, někteří zákazníci je preferují jako druhé či třetí auto do rodiny. Až cena klesne ke třem stům tisícům - což je dnes průměrná cena námi prodávaných ojetých spalovacích vozů - tak zrychlí poptávka natolik, že se bude prodávat srovnatelné množství elektrických a spalovacích vozů. Spoustě Čechů to bude dávat smysl.
O renaulty ani elektromobily Stellantisu zájem není
O které elektrické modely je zájem, o které ne?
Výborně se prodává Škodovka, která postupně rozšiřuje nabídku. Stále jsou ještě relativně drahé, ale až se dostanou ve větší míře na sekundární trh, tak určitě zabodují. Zájem je také o elektrické vozy Kia a Hyundai. Překvapením je Renault, který v Evropě uspěl s líbivou nabídkou a rozumnými cenami. Jeho prodeje dál porostou, protože přebral zákazníky značkám, jejichž podíl upadá. Naopak po elektrovozech cizokrajnějších značek až taková poptávka není, zmíním třeba Ford nebo jednotlivé značky koncernu Stellantis.
Čekáte, že Němci po dotacích ihned skočí, nebo to nebude tak horké?
Dotace jsou určené spíše nízkopříjmovým skupinám obyvatel. Čtu to tak, že cílí na větší rodiny, které jezdí staršími rozměrnějšími spalovacími vozy s vysokou užitnou hodnotu, ale nízkou cenou. Dotace však mají podpořit prodej menších a levnějších elektromobilů. A o ně tito občané až takový zájem nemají. Takže očekáváme spíše pomalejší náběh, pokud jde o tempo, jakým se budou dotované vozy prodávat. Dotace zároveň přinesou vedlejší efekty.
Jaké?
Není to první dotační program, který Německo zavádí. Ten původní sice zčásti vedl k četnějším prodejům německým zákazníkům, dnes už ale víme, že ho brutálně využili spekulanti, tedy menší až středně velcí obchodníci s automobily. Využívali registrací na fiktivní německé zákazníky a po pár měsících vozy vyvezly do evropských zemí, hlavně do Dánska a Nizozemska. Oni na dotacích vydělali nejvíce. To je problém dotací obecně.
Ohýbají trh a většinou na nich nevydělají až tak koncoví spotřebitelé, ale obchodníci, kteří mají trh detailně zmapovaný. Současná dotace, o které se bavíme, cílí hlavně na tu skupinu zákazníků, která nejvíce pálí automobilky. A tou je právě běžná masovější klientela, která zatím elektromobily příliš nenakupuje.
Očekáváte, že by mohli spekulanti, o kterých hovoříte, zneužít i aktuální dotaci?
Částečně se to dít určitě bude. Pro český trh to není špatně. Zatímco nové elektromobily se u nás neprodávají ve velkém, bavíme se o více než pětiprocentním podílu, po těch ojetých je poptávka obrovská. Teď mám na mysli hlavně vozy, jejichž cena spadne pod sedm set tisíc korun, ideálně pod půl milionu, kam se zpravidla dostává až po pěti letech stáří.
Z domácích zdrojů aut není možné tuto poptávku uspokojit, protože se v minulých letech neprodával dostatek nových aut. Bez dovozu mladých elektromobilů do pěti let stáří ze zahraničí bychom zákazníky nemohli uspokojit.
Jaký je váš osobní názor na německé dotace?
Je to složitá otázka. Jakkoliv jsem zastánce teorie, že vnější poptávku stimulující zásahy trh křiví, elektromobilům jako technologii to pomůže. Bez podpory se neobejdou. Takže spíše převládají pozitiva, jelikož to hodnotím čistě z pohledu automotive trhu, a ten takovou injekci potřebuje.