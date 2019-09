Hinkley Point C: Náklady na stavbu vzrostly o miliardy liber | E15.cz

Francouzská EDF podle deníku také špatně posoudila náklady na přizpůsobení svého nového reaktoru tak, aby splňoval britské normy. Obdobně postupovala EDF i u rozestavěných jaderných elektráren Olkiluoto ve Finsku a Flamanville ve Francii. I zde náklady stoupají o miliardy eur.

Ředitel pro strategii EDF Energy Paul Spence řekl pro rozhlasovou stanici BBC Radio 4, že „si dnes nemůže být jistý“, že v Hinkley Point nedojde k dalšímu zvyšování nákladů. „Je třeba zdůraznit, že toto zvýšení nákladů by se nemělo dotknout budoucích spotřebitelů,“ doplnil Spence.

Hinkley Point C je v tuto chvíli jeden z největších inženýrských projektů v Británii. Do roku 2025 má jeho produkce pokrývat sedm procent britské spotřeby elektřiny. Jedná se o první jadernou elektrárnu v Británii od roku 1995.

Pro představu - použitá ocel v elektrárně by stačila na stavbu železnice z Londýna do Říma, beton by vystačil na výstavbu 75 sportovních stadionů a celkově bude Hinkley Point C stát více než tunel pod Lamanšským průlivem.

Podívejte se na průběh stavby:

Kde se nachází Hinkley Point C?