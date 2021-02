Ropné koncerny prodělaly miliardy. Do ztrát je poslala koronavirová pandemie | E15.cz

Britský ropný koncern BP loni prodělal 5,7 miliardy dolarů (122,1 miliardy korun), a zaznamenal tak první celoroční ztrátu za deset let. Na vině je zejména slabší poptávka vlivem koronavirové pandemie, která přeťala sňůru tučných zisků také společnosti ExxonMobil. Ta se loni propadla do ztráty 22,4 miliardy dolarů (483 miliard korun) ve srovnání se ziskem 14,3 miliardy dolarů v roce předchozím.

Ve čtvrtém čtvrtletí se čistý zisk těžaře BP meziročně propadl o 95,6 procenta na 115 milionů dolarů (2,5 miliardy dolarů). Přispěla k tomu nízká poptávka a rovněž slabé obchodní výsledky. Spotřeba paliva i letos dál klesá kvůli cestovním omezením, poznamenala agentura Reuters.

BP k hospodářským výsledkům za poslední kvartál uvedla, že se na nich výrazně odrazila nižší poptávka po pohonných hmotách i zemním plynu, slabý zisk ze zpracování ropy a také odpisy aktiv v hodnotě 154 milionů dolarů. „Ty výsledky odrážejí skutečně těžký kvartál,“ uvedl v prohlášení finanční ředitel BP Murray Auchincloss.

Společnost má za to, že její dluh v objemu 39 miliard dolarů se letos v prvním pololetí ještě zvýší. Dividendu ale nechává na 5,25 centu za akcii.

Půl století zisků přeťala pandemie

ExxonMobil loni vykázal ztrátu ve všech čtvrtletích. Firma je také pod tlakem investorů, kteří prosazují změny ve správní radě a lepší strategii pro přechod k čistějším palivům. ExxonMobil je největším producentem ropy a zemního plynu ve Spojených státech. Firma působí po celém světě, včetně České republiky.

Ve čtvrtém čtvrtletí čistá ztráta činila 20,2 miliardy dolarů proti zisku 5,69 miliard dolarů předloni. Firma zaúčtovala mimořádné odpisy kvůli snížení hodnoty majetku za 20 miliard dolarů v těžbě z břidlic. Bez těchto mimořádných nákladů Exxon vykázal zisk tři centy na akcii.

Firma ale potěšila investory oznámením, že zachová dividendu. Investoři se obávali, že ji sníží, aby si zlepšila finanční situaci. Exxon sice čelí nejhorší krizi v moderní historii, jeho současná dividenda je však podle výnosu na akcii třetí nejvyšší ve srovnání s dalšími firmami zahrnutými v indexu S&P 500.

Po mnohaletém tlaku ochránců životního prostředí, akcionářů i veřejnosti Exxon dnes také oznámil, že zakládá samostatnou divizi ExxonMobil Low Carbon Solutions. Ta se zaměří na odklon od fosilních paliv a přechod k šetrnější produkci energie.

ExxonMobil vznikl v roce 1999 sloučením firem Exxon a Mobil. Podnik je největší z nástupnických firem po někdejším kolosu Standard Oil, u jehož zrodu stál americký podnikatel John Rockefeller.

S problémy se kvůli pandemii potýkají i další ropné firmy. Kvůli pandemii vlády mimo jiné omezily cestování, což prudce snížilo poptávku po pohonných hmotách. Britská společnost BP vykázala za loňský rok první ztrátu za deset let, americký Chevron se propad do ztráty poprvé do roku 2016.